El Club de la Cançó torna aquest dijous al Kursaal amb Joan Masdéu

El cantautor de Reus Joan Masdéu serà l'encarregat d'encetar el nou cicle del Club de la Cançó aquest dijous, a les 20 h, a la Sala Petita del Kursaal. Un concert que servirà per presentar el seu últim disc, "La Flor de Panical. Whiskyn's, 25 anys".

Joan Masdéu va ser el cantant i líder dels Whiskyn's durant tota la trajectòria del grup, entre els anys noranta i la primera dècada dels dos mil. Amb ells va fer més de set-cents concerts, incloent una petita gira per l'Uruguai i l'Argentina, van gravar nou discos d'estudi i van rebre diversos premis. El grup es va acomiadar amb un concert multitudinari el setembre del 2009 i a partir d'aquell moment Masdéu va iniciar la seva carrera en solitari. Han passat deu anys i tres discos.

L'octubre d'enguany es compliran els 25 anys del primer disc dels Whiskyn's. Per commemorar-ho, Joan Masdéu ha gravat "La Flor de Panical" en què revisa les cançons més significatives del grup en un format més nu, acompanyat pel guitarrista Oest de Franc. Aquesta serà la seva segona visita al Club de la Cançó, on ja hi va actuar el març del 2013.

Les entrades per al concert de Joan Masdéu tenen un preu de 15 € (12 € amb carnet Galliner, menors de 25 anys, majors de 65 i Escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, o per internet a www.kursaal.cat.