L'Escola d'Arts Escèniques de Manresa obre amb catorze dels quinze aspirants a entrar-hi

Història i Teoria del Teatre, i Màscara. Aquestes seran les dues primeres assignatures a les quals s'enfrontaran, avui, els catorze alumnes de l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (EAEManresa) que estrenen el cicle formatiu de grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral. Ubicada al teatre Kursaal, l'EAEManresa és el primer centre a la Catalunya Central que oferirà estudis reglats d'arts escèniques, homologats per la Generalitat i una opció molt lligada a la finalització del batxillerat artístic. És, també, l'única escola a Catalunya, dels nou centres que ofereixen el mateix grau superior, que té la seu en un teatre. Com la resta de centres, exceptuant el de Lleida, l'EAEManresa és privat. El pas a la titularitat municipal podria estar lligat en el futur a la reconversió de l'edifici del Conservatori en un Centre de les Arts Escèniques.

La previsió d'omplir la quinzena de places disponibles pràcticament s'ha complert, únicament n'ha quedat fora una persona després de la realització de les proves d'accés. La xifra d'alumnes, però, encara pot créixer fins a 20 –que seria el topall– per la reserva de cinc places per a alumnes que hagin fet les proves d'accés en altres centres o estudiants que es matriculin d'assignatures concretes. Aquesta és «la setmana de les matriculacions», com explicava ahir Albert Ruiz, director del centre, i «no descartem que arribin més alumnes». La quinzena d'aspirants ja es van inscriure el juny i en la convocatòria de setembre n'han quedat fora, diu Ruiz, «uns 6 o 7 per inscripcions fora de termini». Aquests podrien optar a fer algun mòdul del curs.

Ahir, els catorze alumnes, acompanyats de Ruiz i Guillem Cirera, coordinador pedagògic de l'escola, van visitar les instal·lacions del teatre Kursaal, on faran les classes de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia; Ruiz i Cirera els van introduir en el funcionament del primer dels dos cursos de què consta el cicle formatiu. Una benvinguda en tota regla. I què valoraven especialment? Fer les classes en un teatre que, com explicava Ruiz, és el mateix espai que utilitzaran les companyies professionals i que els donarà la possibilitat de «tenir contacte amb els artistes». La catorzena d'alumnes provenen majoritàriament de la Catalunya Central –Bages, Berguedà, Anoia i Baix Llobregat Nord– però també del Vallès. Són 3 nois i 11 noies d'entre 18 i 35 anys «amb un bon nivell, es nota que majoritàriament no parteixen de zero», diu Cirera, tal com van comprovar en la prova d'accés. En aquests dos anys, tindran una vintena de docents, especialistes en cada matèria.

Aquest primer curs serà, diuen, «molt físic. Es tracta de desmuntar-los per tornar-los a muntar. El cos i la veu són l'instrument dels actors i és el que treballarem els primers mesos. Ho faran a partir de projectes i intensius perquè «tastin» diferents «disciplines».

La idea de portar a Manresa aquests estudis va sorgir ara fa dos anys dels manresans Albert Ruiz, Guillem Cirera i Teti Canal, acompanyats d'un equip de professionals de les arts escèniques de la comarca. I, «veient els perfils dels alumnes», remarca Cirera, «tenim clar que hi havia un buit per omplir al territori: molts havien fet estudis de teatre però volen tenir una titulació».