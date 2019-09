La premsa regional demana als diaris generalistes que fixin murs de pagament 

Responsables de diferents grups de comunicació de premsa regional s'han mostrat satisfets aquest dimarts per haver estat els primers a establir murs de pagament en els seus continguts i han instat els diaris generalistes perquè segueixen el mateix camí «com més aviat millor». Ho han demanat els directors de Producte de Prensa Ibérica, Alfonso Nogales, de Desenvolupament Editorial de Vocento, Óscar Beltrán de Otálora, i el d'Estratègia Digital de La Voz de Galicia, Tomás García Morán, en el fòrum «Models de subscripció en els mitjans de comunicació», organitzat per la consultora Evoca i Facebook.

«Sens dubte seria beneficiós per a la premsa regional que es facin passos endavant en el tancament de contingut perquè la competència és ferotge i la gent no està disposada a pagar si té l'opció del gratis», ha opinat Nogales.

Per al responsable de Prensa Ibérica, grup editor de capçaleres com Regió7, Diari de Girona, Levante, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, La Nueva Espanya, El Periódico de Catalunya o Faro de Vigo, el sector ha de «seguir vivint» de la seva diversificació perquè una única línia d'ingressos és «insostenible».

«Tenim la sort de tenir fanàtics de la marca però no són suficients per sostenir el negoci[...]. És un model en construcció que individualment no estabilitzarem en benefici de tots», va destacar Nogales. Va afegir que amb un escenari en què el pagament de continguts sigui global es posa en valor que «el bon periodisme cal pagar-lo».

«Que la gent pagui per un producte de qualitat com paga per tot», ha subratllat Beltrán de Otálora, que ha defensat que «com més gent estigui en el pagament és molt millor i és natural», perquè la premsa ha estat de pagament «tota la seva vida» i gratuïta només durant un temps.

Per al responsable de Vocento, amb murs de pagament a El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés i el Ideal de Granada, implantar murs de pagament és una «feina dura i costosa» i cal carergar-se de «molta paciència».

«Volem estar preparats per a un escenari de pagament per continguts en un entorn global en què més diaris tancaran continguts», ha dit García Morán, que ha assegurat que la premsa regional «es va tirar abans a la piscina» perquè va sentir una necessitat que no han tingut els mitjans generalistes. El director d'Estratègia Digital de La Voz de Galicia ha considerat que és «important» que arribi «un escenari de pagament global» i ha dit que mentre no arriba, els que ja s'han llançat a cobrar per continguts estan aprenent.

«Volem ser els més llestos de la classe quan arribi aquest escenari nou, si no els més llestos, almenys els que fa més anys que són a l'escola», ha ironitzat.

Els responsables de Prensa Ibérica i Vocento han reconegut que estaven «aterrits» quan van establir murs de pagament, si bé han recordat que van ser «prudents i gens agressius» i que el resultat ha estat bo.