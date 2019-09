Rosalía rep cinc nominacions per als Grammy Llatins

Rosalía tornarà a la cerimònia dels Grammy Llatins per la porta gran. L'artista catalana ha estat nominada en cinc categories dels premis de la indústria de la música llatina, que es lliuraran el 14 de novembre a Las Vegas. Posa, així, el colofó final a una setmana d'èxit, en què ha venut en poques hores totes les entrades per als dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant opta al premi millor gravació de l'any per 'Aute Couture', a millor àlbum per 'El mal querer', a millor àlbum vocal pop contemporani, a millor cançó de pop per 'Pienso en tu mirà', millor cançó urbana per 'Con altura', a més de les categories de millor disseny d'empaquetament per 'El mal querer' i millor enginyeria de gravació per al mateix àlbum.

És la tercera vegada que la cantant de flamenc-trap de Sant Esteve Sesrovires assisteix a la gala i l'any passat es va endur dos premis dels quatre als que aspirava per la cançó 'Malamente'. Concretament, a millor fusió/interpretació urbana i millor cançó alternativa. El seu principal competidor serà Alejandro Sanz, que opta a vuit premis.

En l'edició 2018, el gran triomfador de la cerimònia va ser l'uruguaià Jorge Drexler, que va endur-se els premis a millor cançó, millor gravació de l'any i millor àlbum de cantautor.