Una exposició antològica de Joan Ferrer ret homenatge el pintor i mestre berguedà

Per a un artista, veure la seva obra recollida en una exposició antològica en vida és una cosa excepcional. Poder-ho fer amb Joan Ferrer és extraordinari». Ho assegura a Regió7 Dolors Ferrer, neboda de l'artista berguedà (nascut el 1937) i coordinadora de l'exposició dedicada al pintor i mestre, que porta per títol «El tacte de la llum». El comissari és el crític d'art Bernat Puigdollers. Recull l'obra «d'un dels grans artistes plàstics contemporanis de la Catalunya Central», que al llarg de 60 anys s'ha dedicat a pintar i a ensenyar-ne a milers d'alumnes del Berguedà, el Lluçanès, la vall de Lord i Andorra.

La mostra s'inaugura aquest dissabte, 28 de setembre (a les 6 de la tarda), després d'un part de quatre anys ple de complicacions i que ha costat sang, suor i llàgrimes però que ha arribat a bon port. Romandrà oberta fins al 28 de desembre i és una de les exposicions de més envergadura que s'han fet en la història recent de Berga. Per diferents raons. En primer lloc, es recupera per a usos públics la primera planta del convent de Sant Francesc, tancat des del 2014. Ha estat possible gràcies a la suma d'esforços públics i privats. La Caixa ha destinat més de 280.000 euros a l'habilitació del nou espai cultural i el muntatge de l'exposició i la dinamització de la mostra, especialment a través d'un programa adreçat a les escoles perquè els estudiants coneguin l'obra de l'artista, que a hores d'ara ja té 1.280 alumnes berguedans inscrits. La divulgació pedagògica és una de les grans apostes de la mostra. «El vincle entre art i educació és essencial», destaca Dolors Ferrer. Hi haurà tres educadores per atendre els escolars.

Per la seva banda, l'Ajuntament hi ha invertit uns 436.000 euros, que inclouen la redacció de la documentació tècnica necessària, l'actuació per a l'eliminació i tractament preventiu de tèrmits, la reforma interior de la planta baixa del convent, la construcció dels lavabos i la millora de l'accessibilitat a l'equipament.

La mostra aplega un centenar d'obres, de les quals 83 pintures i 19 obres sobre paper, que repassen la seva trajectòria des dels inicis fins ara amb les pintures de gran format i abstractes.

És un homenatge a un pintor autodidacte que ha volgut aprendre i transmetre la seva estima per l'art a milers d'alumnes com a professor de pintura cofundador de l'Escola d'Art i Disseny del Berguedà, on va fer classes més de 20 anys. També va exercir la docència al taller de pintura de l'Escola d'Arts i Oficis de Berga i als alumnes del grup d'art Verdaguer 7. Eva Garcia, a qui Joan Ferrer va començar a ensenyar pintura fa 36 anys, ha fet una crida perquè el màxim possible dels seus exalumnes assisteixin aquest dissabte a la inauguració de l'exposició.

Una mostra que «permetrà a Berga descobrir l'obra de Joan Ferrer en tota la seva dimensió» de forma conjunta, indica Dolors Ferrer. «La voluntat és que sigui una exposició per a tot el Berguedà i no només per a Berga, ell sempre s'ha preocupat per difondre l'art i els seus pintors arreu».

A més de l'aposta educativa, l'exposició tindrà activitats paral·leles amb música, poesia i dansa que s'aniran fent públiques. Ahir, mentre es penjaven els quadres, Dolors Ferrer deia que «és una meravella el que s'ha pogut fer amb aquesta exposició, té una gran qualitat i mostra molt bé la seva dimensió pictòrica».