Una gran vetllada amb un immens comediant

«el comediant»

? Creació: Marcel Tomàs i Susana Lloret. Direcció i interpretació: Marcel Tomàs i Toni Escribano. El Centru. Cabrianes.



La Festa Major de Cabrianes va portar a l'escenari del Centru l'espectacle de Cascai Teatre El comediant, interpretat per l'incombustible Marcel Tomàs acompanyat de Toni Escribano. No era la primera vegada que la companyia visitava el poble: les ganes de passar una bona estona estaven assegurades.

El comediant és un recorregut per les aventures i vicissituds d'un comediant a través del bon humor (molt), de l'absurd, del bon fer i d'un torrent d'energia que no amaga reflexió. Un espectacle que regalima optimisme i positivisme en cadascun dels reptes que aquest particular comediant va mostrant al públic. Una mica calaix de sastre? Potser sí, però amb un nexe d'unió que no és cap altre que aquest fantàstic i particular personatge. Marcel Tomàs és, possiblement, un desconegut per al gran públic, però és un dels millors clowns del país. Un mestre de l'ofici amb totes les lletres. La seva sola presència a l'escenari arrossega el públic i el fa participar activament en el muntatge. Cada acció, cada gest, cada interpretació i cada situació són dominats per Tomàs en una clara mostra del que significa el virtuosisme interpretatiu. Les parts més improvisades les condueix cap a un terreny rendible i amb una habilitat sorprenent. Un esbojarrat viatge des dels seus inicis, explicant a casa que ell volia ser comediant i no futbolista, o una hilarant referència a l'expectativa i la realitat d'un ofici on troba una excel·lent rèplica de Toni Escribano que s'allarga durant tot el muntatge, però molt especialment en aquesta part.

No li van mancar col·laboradors que, malgrat la timidesa inicial, van acabar rendits als peus de Tomàs. Al muntatge hi cap una ben conduïda nostàlgia, però amb la mirada fixada en el fet que avui, també, pot ser un bon dia. Marcel Tomàs és un gran comediant que va fer gaudir el públic i que va ser acomiadat amb sonores ovacions que ell va retornar saludant el públic a la sortida del teatre. Una gran vetllada.