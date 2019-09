La mostra permet «explicar el conjunt de l'obra del pintor berguedà, que és d'una gran intensitat»

L'exposició antològica «Joan Ferrer. El tacte de la llum» permet «explicar el conjunt de l'obra de Joan Ferrer des dels seus inicis i com arriba a un llenguatge propi. És una obra d'una gran intensitat». Així ho ha explicat a aquest diari Bernat Puigdollers, comissari de la mostra, que és tècnic del Museu de Montserrat.

L'exposició «per explicar el món de Joan Ferrer» ocupa 212 metres lineals i està dividida en 6 àmbits temàtics a partir dels quals es fa un recorregut cronològic per la trajectòria artística del pintor berguedà: Desig de pintura; Poètiques del cos (nu femení), Reflexos del jo (retrats i autoretrats), La presència callada de les coses (bodegons), Trilogia del paisatge i del Paisatge a la taca, que permet explicar l'època actual de Ferrer, que crea obres de gran format de 2 metres per 1 metre i mig. L'espectador trobarà en entrar a la sala anomenada cambra fosca objectes comuns com càntirs que el mestre «ha elevat als altars», amb frases i reflexions de Joan Ferrer que ajuden a entendre que «a través de la pintura i des d'una mirada local es pot parlar de temes universals». Al final del recorregut, confegit com un itinerari circular, hi haurà la cambra lluminosa on es podran veure projeccions, tot i que el comissari de l'exposició prefereix no avançar-ne res més per mantenir l'efecte sorpresa.

Bernat Puigdollers assegura que «estem molt contents. No és habitual que es facin exposicions d'aquesta envergadura. L'obra de Joan Ferrer s'ho mereix» i ha exposat que l'artista s'ha mantingut allunyat «dels grans cercles del món de l'art» i no ha anat a buscar reconeixements.