Ariadna Oltra, a Manresa: «Ser mare és una bufetada a cada galta»

La coneguda periodista de TV3 Ariadna Oltra, presentadora des d'aquest setembre del TN Matí, va parlar aquest dimecres al vespre, a Manresa, de com la maternitat l'ha convertit en feminista i perquè una nit d'hivern va decidir que volia escriure un llibre per explicar-ho. "Ser mare és una bufetada a cada galta", va dir durant la conversa que va mantenir amb la periodista Anna Vilajosana dins del cicle "Pessics de Vida", organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino.

"Jo no sabia res de res, que després de parir se m'escaparia el pipi perquè hi ha una cosa que es diu sòl pelvià que es dona pel pes del nen, ni que el meu cos canviaria tant!". Aquesta vivència, entre d'altres, la va portar a escriure el llibre "Soc feminista i no ho sabia". Reflexions d'una dona que creia que podia fer (quasi) el mateix que un home. Ariadna Oltra, mare de dos fills, va explicar que el llibre li ha servit per revisar fets de la seva vida amb ulleres de feminista, com quan un home li va dir a la seva mare "caralletja" en una discussió de trànsit o el dia que feia 18 anys i un noi li va dir "frígida" en una discoteca.

Durant l'entrevista, també es va repassar la trajectòria professional i personal de la periodista que va renunciar a l'arquitectura pel periodisme atreta per les ganes de viatjar més món. Nascuda a Barcelona fa 40 anys, Oltra es defineix com una nena poc femenina que es va passar l'adolescència entrenant a diari al Club Natació Montjuïc sense guanyar mai res. "Aquella disciplina m'ha servit molt per aprendre a treballar en equip", va dir. El 2007 va debutar al 3/24 després d'haver passat per altres mitjans de comunicació. Periodista televisiva tot terreny, ha presentat Telenotícies, Els Matins, el .Cat, ha dirigit el documental "Mai més víctima" i el reportatge "Entre togues". Assegura que com a periodista se sent lliure treballant actualment a la televisió pública.