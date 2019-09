Creat el 2003 pel grup Prensa Ibérica, l'Institut Moll s'ha convertit en un dels més prestigiosos centres d'investigació sobre la pintura flamenca i l'impacte d'aquesta escola pictòrica a Espanya durant els segles XV al XVIII.

L'Institut Moll, amb seu a Madrid, desenvolupa dues línies principals de treball: d'una banda, la investigació i el foment del coneixement dels artistes flamencs que van deixar empremta al nostre país i, de l'altra, la conservació i l'anàlisi rigorosa d'una col·lecció de més de dues-centes obres dels pintors més representatius de la pintura flamenca com Rubens, Jordaens, Frans Francken II o David Teniers, entre d'altres.

Javier Moll, president de Prensa Ibérica i impulsor d'aquest centre de recerca, assegurava el maig del 2018, en la presentació del llibre Jacob Jordaens y España al Museu del Prado, que l'atracció que sempre va sentir «per l'obra d'artistes com Rubens, Van Dyck o Jordaens, unida a la sort de conèixer i poder col·laborar amb el professor Díaz Padrón, van fer possible la fundació de l'Institut Moll, que sorgeix de l'interès per promoure l'estudi de la pintura flamenca».

El professor Matías Díaz Padrón, que atresora com a expert el màxim reconeixement internacional, és president d'honor de l'Institut Moll i ha estat conservador en cap del Departament de Pintura Flamenca i Holandesa del Museu del Prado.

En l'actualitat, el centre, sota la direcció d'Ana Diéguez Rodríguez, desenvolupa nombrosos i ambiciosos projectes de recerca pictòrica. L'any 2017, l'Institut Moll va llançar la revista d'història i art Philostrato, que representa una gran plataforma d'intercanvi d'idees i difusió del coneixement a través d'interessants articles signats pels més prestigiosos especialistes.

Des de fa cinc anys, i com va destacar Diéguez en la seva intervenció, l'Institut Moll «també acull alumnes en pràctiques de diverses universitats espanyoles, afavorint la formació dels més joves historiadors de l'art».