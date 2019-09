L'Institut Moll presenta a Brussel·les el llibre «Jacob Jordaens and Spain»

L'Institut Moll, centre de recerca especialitzat en pintura flamenca creat per Prensa Ibérica, va presentar ahir a la residència oficial de l'ambaixada d'Espanya a Bèlgica, Jacob Jordaens and Spain, la nova edició en anglès del llibre que el professor Matías Díaz Padrón va presentar l'any 2018 al Museu del Prado de Madrid.

L'acte de presentació, organitzat en col·laboració amb l'ambaixada d'Espanya a Bèlgica, va ser presidit per l'ambaixadora Beatriz Larrotcha, va tenir la presència d'Arantxa Moll, consellera de Prensa Ibérica Media i responsable de l'Institut Moll, i va reunir nombroses i destacades personalitats del món de l'art, la universitat, el turisme i la cultura. Entre aquestes, Arnout Balis, especialista de referència en la matèria, que va destacar la valuosa aportació de Díaz Padrón a l'estudi de la pintura flamenca.

L'obra, que és fruit d'anys d'investigació, recopila i analitza tot el que es coneix de la presència i llegat a Espanya del gran mestre bar-roc. Jacob Jordaens and Spain constitueix un estudi rigorós sobre l'últim gran mestre del segle XVII als Països Baixos, els seus vincles amb Espanya, els treballs que va fer a l'Estat i la influència posterior que va exercir sobre els pintors espanyols. Jordaens va ser, juntament amb Van Dyck, un dels col·laboradors i seguidors més destacats de Rubens. Van ser «els tres grans mestres dels Països Baixos dels Àustries. Rubens mor el 1640, Van Dyck l'any següent i Jordaens el 1678, gairebé quaranta anys més tard. Jordaens és, des de mitjan segle XVII, la personalitat estel·lar tant en la pintura com en el tapís», va destacar el professor Díaz Padrón.

«Aquelles masses desbordant els primers plans, òrfenes d'ornaments, d'esquena a la bellesa ideal i rabiosament realistes, van arribar a eclipsar tant els deliris de color i divinal imaginació de Rubens com l'exquisida distinció de Van Dyck», va assenyalar Díaz Padrón en relació amb la tasca que Jordaens va fer als Arcs del Triomf a l'entrada del Cardenal-Infante a Anvers, en l'ambiciós projecte de la Torre de la Parada i al Saló dels Miralls de l'Alcázar de Madrid, així com en diverses catedrals i esglésies d'Andalusia.

Jacob Jordaens, consagrat com un dels màxims exponents de la pintura flamenca, va triomfar en la seva època i van ser nombrosos els mecenes que li van encarregar feines. Va brillar com a pintor de teles, però també va ser un notable retratista i un excel·lent dissenyador de tapissos. De fet, el llibre que el centre d'investigació espanyol va presentar ahir a Brussel·les aprofundeix també en l'estudi dels nombrosos dissenys i sèries de tapissos fets a Espanya per l'artista, que van destacar per la seva extraordinària qualitat i van gaudir de gran popularitat.

Ana Diéguez Rodríguez, directora de l'Institut Moll, va elogiar el rigor de l'obra presentada, que inclou un complet catàleg de pintures i gravats en una edició molt acurada, i va recordar que amb el llibre que ahir es presentava es tanca el cercle de grans projectes editorials liderats pel centre que dirigeix sobre la relació amb Espanya que van establir els tres grans mestres de la pintura flamenca. Aquesta tasca d'investigació «va començar el 1995 amb la monumental obra de Matías Díaz Padrón sobre El siglo de Rubens en el Museo del Prado, i va continuar el 2012 amb l'obra Van Dyck en España», va assenyalar.