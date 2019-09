Projecció i debat amb protagonistes i la directora

? «En/Femme» es podrà veure el dia 27, a les 8 del vespre, al Patronat de Berga. Hi assistiran protagonistes com Vianor i la directora, Alba Barbé. Al final, hi haurà col·loqui. Fins ara s'ha projectat a més de 60 municipis des que es va estrenar el juny del 2018 a la Filmoteca de Catalunya. Mostra l'experiència de diverses persones, la dinàmica de les identitats, així com les ambivalències i la complexa situació que pot viure o percebre la persona en relació amb la identitat de gènere o a l'expressió de gènere.