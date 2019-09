La Casa de la Música proposa fer planter

Un cop consolidats els cursos de llarga durada per a adults, que l'any passat van tenir més de 380 alumnes, la Casa de la Música ha posat el focus en els més petits. «Era important entrar en la formació dels infants», explicava ahir Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa. Ho faran amb el primer curs de sensibilització musical, la principal novetat de l'àmplia oferta formativa (una desena de cursos fins al maig i una vuitena de xerrades fins al desembre) que ahir Castellano presentava acompanyat de la regidora de Cultura, Anna Crespo. Els cursos de sensibilització musical s'adrecen a l'alumnat de 5 a 8 anys. Seran classes reduïdes, d'un a sis alumnes dividits en dos grups: de 5 i 6 anys, i de 7 i 8 anys.

Després de la jornada de portes obertes, celebrada la setmana passada, de moment hi ha vuit alumnes inscrits per als dos grups. La idea, remarcava ahir Castellano, és oferir uns cursos «amb la visió d'una escola del segle XXI. Volem despertar l' interès per la música a través del joc, i els més grans tindran un primer contacte amb els instruments». La idea és que aquests cursos puguin servir com a «pont» perquè, posteriorment, els alumnes que vulguin continuar aprenent música tinguin més clar què els agradada i quin instrument volen triar. Així mateix, i dependent d'aquesta primera experiència, diu Castellano, «potser l'any que ve podem ampliar les edats, de 8 a 10 anys, amb algun instrument en concret. Ara, hem fet el primer pas».

Els nous cursos per a infants, com els dels adults (de música moderna i de música avançada), començaran el 7 d'octubre i s'allargaran fins al 29 de maig de l'any que ve. Les classes de sensibilització musical per a nens i nenes seran d'una hora i es faran tots els dimecres no festius a la tarda. Aquesta aposta de la Casa de la Música de Manresa per exportar la música als més petits i als més joves lliga amb dues iniciatives més, remarcava Castellano. D'una banda, els concerts familiars, els Xics'n'Roll, que fins a final d'any portarà a la Sala Stroika la possibilitat de descobrir The Beatles (10 de novembre) i el grup Xiula (22 de desembre); i, d'altra banda, el projecte pilot Rock'in, pensat per als centres de secundària què pretén «canviar el paradigma de les hores de música lectiva dels instituts». D'entrada, remarcava Castellano, «fixant la mirada en els instruments de música moderna». Una iniciativa que demana de l'interès de l'alumnat (amb procés d'autoaprenentatge amb la supervisió del professor de música i professorat de reforç) i que està engegant a la ciutat amb la complicitat del Lluís de Peguera i del Catà. El projecte inclou visites a la sala de concerts, estudi de gravació, l'univers de... «en definitiva, que els alumnes coneguin, també, què hi ha darrere de la indústria musical». Amb concert inclòs a la sala Stroika.