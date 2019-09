Un pol d'activitat cultural situat al cor del barri vell

L'edifici de Sant Francesc ha d'esdevenir un pol d'activitats culturals al bari vell a prop del teatre i l'escola municipal de música. Podria acollir la biblioteca i l'arxiu tal com ja ha informat anteriorment aquest diari. La regidora de Cultura, Roser Valverde, assenyalava que, entre altres coses, caldrà parlar amb les entitats per decidir-ne els usos. De moment, l'exposició l'ha feta possible una inversió de 700.000 euros. La Caixa ha destinat més de 280.000 euros per a l'habilitació del nou espai cultural i el muntatge de l'exposició i la dinamització, sobretot a través d'un programa formatiu que a hores d'ara ja té 1.280 alumnes berguedans inscrits.

Per la seva banda, l'Ajuntament hi ha invertit uns 436.000 euros, que inclouen la redacció de la documentació tècnica, l'eliminació i tractament preventiu de tèrmits, la reforma interior de la planta baixa del convent, la construcció dels lavabos i la millora de l'accessibilitat a l'equipament.

El Consell Comarcal del Berguedà també hi ha fet la seva aportació, així com també diferents empreses privades