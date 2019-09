Visita al Parlament i estrena del documental, el 30 d'octubre

Els responsables de les cinc Cases de la Música –amb seus a Mataró, Gironès, l'Hospitalet, Terrassa i Manresa– visitaran el Parlament de Catalunya el proper 30 d'octubre després que la cambra aprovés una resolució amb el suport de tots els grups per «potenciar i ampliar el projecte de les Cases de la Música», explicava ahir Dani Castellano. El mateix dia es presentarà el documental Revolució Sonora, que recull com es viu des de dintre el projecte de Cases de la Música, nascut el 2005 a Mataró, i que s'estrenarà en l'apartat off del festival In-Edit. La projecció es farà a les 7 de la tarda a la Sala 4 dels cinemes Aribau. El documental, que es va començar a gestar fa un any i mig, el dirigeix Marc Barceló. La intenció, explicaven ahir Crespo i Castellano, és que Revolució Sonora es pugui veure a Manresa.