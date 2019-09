L'exposició dels 40 anys de Regió7 torna al Bages amb la inauguració a Santpedor

L'exposició que commemora els 40 anys de trajectòria d'aquest diari s'obre amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Coincidències de la història, la sala de Santpedor on ahir es va inaugurar Instantànies de quatre dècades cabdals porta el nom d'1 d'Octubre de 2017, un espai annex de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas. Ahir, Santpedor se sumava a les poblacions que, des del mes de juny passat, han acollit una mostra que repassa, a través d'una trentena de plafons, les notícies que han marcat la vida de la Catalunya Central en les últimes quatre dècades.

La inauguració la van presidir l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i el director director de Regió7, Marc Marcè, acompanyats de regidors del consistori, com Agustí Comas (Cultura, Esports i Educació); Antoni Puiggròs (Turisme i Noves Tecnologies) i Toni Valverde, qui havia estat regidor de Comunicació en la legislatura passada i un dels responsables de l'arribada de l'exposició al poble bagenc. A més, entre els assistents, Xavi León (Santpedor en Comú Podem); l'alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, i Laura Vilagrà, exalcaldessa de Santpedor i actual gerent del Consell Comarcal del Bages.

A tocar del silenci de la biblioteca, on es guarda el pòsit de saber, la Sala 1 d'Octubre mostrava les portades, les imatges i els textos que acompanyen una història col·lectiva. Com explicava Codina, amb una passejada resseguint els plafons «som capaços de veure com ha evolucionat la nostra societat». Regió7 , va dir, «forma part de la nostra història», i va rememorar la pedregada del dimecres 8 d'agost del 1979 a Santpedor, que va provocar grans estralls i que va tornar a llegir en aquest diari en el bagul dels records: «Tothom, un dia o altre, ha sortit al diari i ho ha guardat», remarcava. Per a Codina, Regió7 «ha estat i és una eina vertebradora de la comarca i de la Catalunya Central. El primer diari que, quan anem a esmorzar, volem llegir perquè les notícies ens toquen de prop». En aquesta línia, Marcè subratllava l'«orgull d'haver estat testimoni de la història col·lectiva i viscuda en comunitat» pel territori. Perquè, va remarcar, la Patum, el Kursaal, o els desastres viscuts són «una mica de tots». El director de Regió7 va agrair la predisposició del consistori per acollir una exposició pensada per «passejar-la» i amb un discurs organitzat temàticament: dels grans incendis forestals, passant per la construcció de la presó de Lledoners i les primeres eleccions democràtiques. En 40 anys, va dir Marcè, el diari ha publicat entre 1 milió i mig i dos milions de notícies. Un recull impossible de mostrar de manera cronològica. Dividida per temes permet al visitant «relacionar i passejar» per la «pròpia memòria: trobar notícies, esdeveniments que has viscut personalment». Quaranta anys que queden reflectits en el pas del temps a través, senzillament, del blanc i negre al color: «El mateix grafisme ens parla del canvi d'època».

Amb un brindis per «molts anys més i molts encerts», en paraules de l'alcalde Codina, es tancava la presentació d'una mostra que es podrà visitar fins al 10 d'octubre amb entrada gratuïta.