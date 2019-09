MTM du a escena dos musicals en benefici de les persones amb autisme

El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) organitza per segon any consecutiu una doble funció de musicals amb l'objectiu de recollir fons. El teatre Conservatori de Manresa acollirà demà, diumenge, la posada en escena d' El Rei Lleó, a les 12 de migdia, i Nine, a les 6 de la tarda. Totes dues obres aniran a càr-rec de grups d'alumnes de Manresa Teatre Musical (MTM). Els joves faran la funció del migdia i els adults, la de la tarda. Les entrades per a cada un dels espectacles valen 10 ?, però es pot comprar un abonament per als dos muntatges per 15. Es poden adquirir a www.kursaal.cat o també a les taquilles del teatre el mateix dia de les representacions.