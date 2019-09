El Sielu engega avui temporada amb nova decoració d'artistes locals

El Sielu, amb el nou equip gestor al capdavant format per tres empresaris del barri antic –Vicky García, de la Vermuteria Santa Rita; Anna Solsona, de l'Espai Rubiralta; i Josep Ferrer, del Bar Toni's– engega avui, a partir de les 12 de la nit, la 38a temporada de la sala manresana. Com a principals novetats, l'espai presentarà una decoració que signen artistes locals com Arnau Farré, Txema Rico, Sara Vilalta, Gerard3d i Jofre Oliveras. El Sielu és propietat de Jordi Cortès, que l'any 2010 va adquirir les empreses del sector de l'oci de l'empresari artesenc Ton Plans, de qui havia estat soci.