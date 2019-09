Terricabras exposa la seva visió sobre «Allò que som» a Manresa

Tu ensenyes a pensar? No, però m'agradaria que se'n pogués aprendre al meu costat». La frase que enceta el darrer llibre del filòsof Josep Maria Terricabras, titulat Allò que som, marca la voluntat de l'autor d'acostar la filosofia als lectors des de la simplicitat i l'humor. D'aquesta forma va aconseguir despertar l'interès de la quarantena de persones que dijous al vespre omplien l'Espai Òmnium de Manresa per la presentació de la seva obra. Amb un to divertit i alhora punyent, va fer pinzellades dels temes principals de l'assaig.

El llenguatge, la identitat, la por i l'absència són alguns dels conceptes en els quals s'atura a reflexionar. La presentació va durar una hora de rellotge perquè convidats i assistents es van desplaçar a la concentració contra l'empresonament dels CDR.

Molts dels assistents afirmaven que coneixen més la faceta política de Terricabres. L'any 2014 va ser elegit diputat del Parlament Europeu encapçalant la llista d'ERC, un càrrec que ha ostentat fins aquest any. Tot i la seva vinculació amb la política, Terricabras deixa clar que l'obra és un pòsit d'alguns dels seus pensaments vinculats amb la filosofia del llenguatge. Allò que som recupera la línia del llibre que va publicar l'any 1998 titulat Atreveix-te a pensar.

Durant els primers minuts de la seva intervenció, explicava que la «docència de la filosofia és la professió que estimo». El seu paper com a professor es percebia en la seva forma de traslladar cada idea al públic, d'una forma planera i amable. Fer referència a «allò que som» és el propòsit del llibre i Terricabras defensa que «som bàsicament llenguatge». Ressaltava que el llenguatge no només és una capacitat humana, sinó que «és allò que ens fa ser humans i construeix la consciència».

Lamentava que sovint tendim a maltractar les paraules i fer-les servir en contextos erronis. Els assistents també van transmetre la seva inquietud per la poca cura a l'hora d'utilitzar el llenguatge i la falta d'autoestima envers la pròpia llengua. «Vivim en una època en la qual sovint el llenguatge queda a l'ombra per una forta cultura audiovisual», apuntava el filòsof. «Però no hem d'oblidar que el pensament està estretament lligat amb el llenguatge fins al punt que pensar vol dir fixar-se en el que es diu», remarcava.

Terricabras va mostrar preocupació davant l'excés d'informació a la qual els ciutadans estem exposats cada dia i la poca sensibilitat amb la qual sovint la consumim. «Per combatre aquesta tendència a les aules, seria útil agafar una única informació i intentar analitzar-la des de diferents punts de vista», proposava. «Com deia el filòsof Michel Foucault, es tracta d'aprendre a mirar d'una altra manera, buscar les teves pròpies respostes». Segons el filòsof, adquirir una mirada crítica requereix pràctica. «Cada dia hauríem de dedicar uns minuts a exercitar la ment».