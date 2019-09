El Quartet Altimira, amb Mariona Tuset, obre avui el cicle «3/4 de música» a la Plana

L'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà avui, a les 12 del migdia, el primer concert del cicle «3/4 de música» amb el Quartet Altimira, integrat per Maria Florea (violí), els anoiencs Luis Peña (violí) i David Andújar (viola), i l'exalumna del Conservatori de Música de Manresa Mariona Tuset (violoncel). El quartet oferirà un concert dedicat a l'obra del compositor i violoncel·lista Gaspar Cassadó (1897-1966). Des del seu inici, el Quartet Altimira sempre ha tingut interès per incorporar en el seu repertori obres oblidades. Seguint aquest esperit de recerca, fa un any i mig es va començar a interessar per Cassadó, deixeble de Pau Casals, i en la recuperació d'un manuscrit amb dos quartets, custodiat a la Universitat de Tamagawa (Tòquio). Com a compositor, Cassadó se situa entre l'impressionisme, el postromanticisme i el neoclassicisme. Les entrades (6 euros) es poden adquirir una hora abans a la Plana, a les taquilles del Kursaal, per telèfon i per Internet ( www.kursaal.cat).