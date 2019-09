Un film que no irrita però tampoc sedueix

a dos metros de ti

? Estats Units, 2019. Drama romàntic. 117 minuts. Direcció: Justin Baldoni. Guió: Mikki Daughtry i Tobias Iaconis. Intèrprets: Haley Lu Richardson (Stella Grant), Cole Sprouse (Will Newman), Moises Arias (Poe), Parminder Nagra (Dr. Noor Hamid), Claire Forlani (Meredith), Emily Baldoni (Julie), Gary Weeks (Tom), Ariana Guerra (Hope Gomez) . Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu) i Yelmo (Abrera).

Les pel·lícules conduïdes per malalts terminals configuren un cinema especialment temible i relliscós, que pot caure fàcilment en l'excés lacrimogen i la manipulació sentimental. Els perills es disparen encara més quan els protagonistes són joves. A dos metros de ti pertany a aquesta categoria dramàtica, que en els darrers anys ens ha proporcionat films tan dispars con l'excel·lent Restless, de Gus Van Sant, i la complaent Bajo la misma estrella. L' opera prima de Justin Baldoni està, dissortadament, més a prop del segon que del primer.

El llargmetratge aborda l'idil·li molt dificultós entre la Stella i el Will, dos adolescents que s'han conegut en un hospital, afectats d'una greu malaltia (fibrosi quística), en espera d'un trasplantament. El risc important que es puguin encomanar una infecció determina que hagin de mantenir una distància física. El jove autor intenta evitar un melodrama massa ensucrat, però no es pot desempallegar de les convencions més adotzenades i el resultat final no és ni estimulant ni corprenedor. La gènesi de A dos metros de ti rau en una sèrie documental ( My Last Days) que va rodar Baldoni (el personatge de la Stella s'inspira concretament en una noia que hi sortia), però les lloables intencions didàctiques que amaren el relat no poden impedir que la història de la Stella i el Will sigui tan insubstancial com impersonal. L'única responsable de les seves poques dosis d'emoció és Haley Lu Richardson, que broda un paper extremadament complex. A dos metros de ti no ens irrita, a diferència d'altres productes similars que exploten la pornografia dels sentiments, però tampoc aconsegueix seduir-nos.