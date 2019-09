Grups teatrals de Manresa representaran el 3 d'octubre l'obra «Escenes amb tracte»

Els grups de teatre Comediants de Valldaura, grup de l'AVV de Mion-Puigberenguer-Poal, Cap girats, Tal com som, El Teló i Nostra Llar del Casal Parroquial Poble Nou han acceptat la proposta del Pla comunitari i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, per representar l'obra Escenes amb tracte, que adapta relats del llibre Relats amb tracte, publicat dins de la campanya Tracta'm bé. El llibre recull dotze relats que tenen per objectiu visibilitzar els diferents tipus d'abusos que poden patir les persones grans. El seu treball es presentarà el dia 3 d'octubre, a les 19 hores al Teatre Conservatori de Manresa, dins del programa d'actes dia de les persones grans. L'entrada a la representació de teatre serà gratuïta. Tracta'm bé és una campanya que va començar a la comarca del Solsonès, ideada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona l'any 2012. L'any 2017, el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa es van sumar a les iniciatives per fomentar el bon tracte a les persones grans.