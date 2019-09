Manresa reivindica aquesta setmana el cantautor i activista nord-americà Pete Seeger

Aquest any 2019, se celebra el centenari del naixement de Pete Seeger, músic nord-americà i activista cultural que també va ser un referent per a la cançó folk a Catalunya.

Per aquest motiu, l'Associació d'Arrel, El Galliner i la Fira Mediterrània impulsen un seguit d'activitats per commemorar l'efemèride, reivindicar la figura de Pete Seeger i divulgar el seu llegat musical, que té plena vigència en el temps que vivim.

Aquest proper dimecres, 2 d'octubre a l'espai Plana de l'Om de Manresa s'ha organitzat un taller de cançó Seeger (18 h), també la projecció del film "El poder de la cançó" -amb la col·laboració de CineClub- (20 h) i una exposició que estarà oberta al públic fins al 13 d'octubre, i que s'inaugurarà el mateix dimecres dia 2 a les 19:45 amb presència del seu creador.

L'acte central d'aquest homenatge es farà dissabte, 5 d'octubre a les 21 h a la sala gran del Kursaal. Serà un concert que comptarà amb dos grups especialitzats en les cançons de Pete Seeger: Tren Seeger i Els Seegers. A la primera part hi actuaran els grups locals Els Seegers (Pep Gasol, Rah-mon Roma i August Garcia), Barba-roig (Joana Guàrdia, Albert Camprubí, Jaume Forns, Jordi Llatjós, Josep Pinyot, Francesc Vallespí i Manel Villaplana), el Cor InCordis, el trio integrat per Lou Hevly, Alba i Sara Sanfeliu, el grup format per Roger Camprubí, David Casas, Alba i Sara Sanfeliu i Ramon Elias i un altre amb Lluís Piñot, Lluís Atcher, Amadeu Rossell i Miqui Giménez, a més a més d'un grup de Minyons Escoltes i Guies. A la segona part del concert, actuarà el grup Tren Seeger, amb Arturo Gaya, Cati Plana, Sergi Trenzano i Kike Pellicer; un concert que es clourà la interpretació conjunta de tres cançons: "Baix a la vora del riu", "Guantanamera" i "Junts en sortirem". Un tastet d'aquesta primera cançó es va poder escoltar ahir sota la direcció d'Arturo Gaya, a la Sala Gran del Kursaal, i amb les veus d'alguns dels participants que prendran part en el concert de dissabte.

I dissabte, després del concert a la sala gran del Kursaal, Els Seegers oferiran un final de festa al pati del teatre Kursaal.

Les entrades pel concert de Pete Seeger tenen un preu de 15€ (12€ amb el carnet Galliner, majors de 65 anys i 6€ menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat



Pete Seeger, la cançó com a eina de transformació

Pete Seeger va lluitar pels drets civils de la gent de color, l'antibel·licisme i la defensa activa del medi ambient, amb el convenciment que amb la música i les petites actituds personals, es pot arribar a canviar el món. Seeger va anar descobrint el llegat folklòric nord-americà: les cançons de treball, el blues, el gòspel, les balades. Músiques negres i blanques, però sobretot músiques de resistència i dignitat. I també va conèixer i divulgar músiques populars d'arreu del món. El seu exemple, tant musical com polític, va marcar els joves dels anys 60, com Bob Dylan, Joan Báez i Víctor Jara, i més endavant va ser un referent per a Bruce Springsteen.

A casa nostra Pete Seeger va marcar també la música dels anys 60, amb les cançons de lluita i a través del Grup de Folk, que va creure en el poder transformador de la cançó. Xesco Boix va ser el primer que va divulgar les cançons de Pete Seeger, algunes de les quals han esdevingut himnes compartits a través de diferents generacions.