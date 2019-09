Més de 450 persones als musicals en benefici de les persones amb autisme

El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC) ha organitzat per segon any consecutiu una doble funció de musicals amb l'objectiu de recollir fons per a les activitats de suport a la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies. Més de 450 persones van assistir ahir al teatre Conservatori a les representacions dels musicals El rei lleó i Nine. Tots dos a càrrec d'alumnes de Manresa Teatre Musical (MTM).

Al migdia, el grup de joves de l'escola va posar en escena El rei lleó una adaptació al català de la pel·lícula de Disney, amb música d'Elton John. L'obra, dirigida per Jordi Gener i amb direcció vocal d'Eli Paulet i coreografies d'Ariadna Guitart, narra la història de Simba, un jove lleó que després d'un llarg viatge a la recerca del seu lloc al món, torna a casa per assumir les seves responsabilitats com a hereu al tron del seu poble. La posada en escena, amb un vestuari acurat i un únic element d'escenografia que destacava per la seva versatilitat, va fer les delícies del públic. Abans, Rosa Serrano, presidenta del Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central, havia donat la benvinguda als assistents, agraït a Manresa Teatre Musical «per fer-ho possible» i posat l'accent en el fet que els beneficis de les dues actuacions anirien a benefici dels nens i nenes del centre. Alguns d'aquests infants eren ahir al teatre Conservatori. «Sentireu que criden, xisclen, xiulen... no passa res, és una manifestació que estan contents», va afegir Serrano.

A la tarda va ser el torn del grup d'adults de MTM, que va protagonitzar Nine. Es tractava d'una adaptació del musical del mateix nom basat, al seu torn, en la pel·lícula Otto e mezzo de Federico Fellini. Explica en clau tragicòmica la crisi d'idees d'un reputat director de cinema que busca la inspiració en les diferents dones que han estat importants en la seva vida. La direcció de l'espectacle la signava David Bacardit, mentre que la direcció vocal era d'Agustí Salvador. Ariadna Guitart repetia al capdavant de les coreografies.

Esdeveniments artístics i esportius amb caire benèfic són una via important d'ingressos per a l'associació que permeten donar continuïtat a diferents projectes com ara l'espai TEA, que ofereix activitats de lleure un cop per setmana, la sala multisensorial per a teràpia d'estimulació o les xerrades informatives i de sensibilització que s'adrecen al conjunt de la població. Anualment, el CR TEA CC col·labora amb Manresa Teatre Musical en dues gales benèfiques. Després dels dos musicals d'ahir, la propera cita és el 24 de novembre a Navarcles amb la posada en escena del ballet Giselle.