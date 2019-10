Referent musical i polític de diferents generacions

? Pete Seeger (Nova York, 1919-2014) va lluitar pels drets civils de la gent de color, l'antibel·licisme i el medi ambient, amb el convenciment que amb la música i les petites actituds personals, es pot arribar a canviar el món. Seeger va anar descobrint el llegat folklòric nord-americà: les cançons de treball, el blues, el gòspel, les balades. Músiques de resistència i dignitat. I també va conèixer i divulgar músiques populars d'arreu del món. El seu exemple, tant musical com polític, va marcar els joves dels 60, com Bob Dylan, Joan Baez i Víctor Jara, i més endavant va ser referent per a Bruce Springsteen.