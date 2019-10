La incorporació de nous formats permetrà al Zoom d'Igualada doblar continguts

El Zoom Festival d'Igualada doblarà el nombre de continguts. Així ho ha explicat el codirector del certamen, Jordi Comellas, en la presentació de les novetats de la 17a edició. El certamen, que se celebrarà del 26 de novembre a l'1 de desembre a Igualada i Barcelona, incorporarà altres gèneres i temàtiques més enllà de la ficció televisiva, com ara programes de televisió d'entreteniment, reportatges informatius, programes d'esports i altres gèneres de no ficció. L'auge de l'oferta, ha afegit Comellas, fa preveure un increment de l'afluència de públic en un esdeveniment que, aquest any, a més, comptarà amb el pressupost més alt de la seva història.

Aprofitant la presentació del cartell del 17è Zoom Festival, els codirectors del certamen, Anna Cervera i Jordi Comellas, n'han explicat les novetats. La més important, ha dit Cervera, és la suma de gèneres i temàtiques que van més enllà de la ficció televisiva, entre els quals hi haurà programes de televisió d'entreteniment, reportatges informatius, programes d'esports, entre altres.

Cervera n'ha remarcat que el canvi comportarà "un còctel del panorama televisiu actual", amb una àmplia mostra de l'oferta nacional, però també un "tastet a nivell internacional". "És un gran salt qualitatiu", ha assegurat.



El doble de continguts



Per la seva part, Comellas ha posat en l'èmfasi en com l'increment de formats comportarà que el certamen dupliqui el nombre de continguts en els mateixos dies, passant dels 25 habituals "a pràcticament el doble". Sense voler entrar en xifres, el codirector ha assegurat que molt probablement aquest increment anirà també lligat a un "important" increment del nombre d'assistents.

En paral·lel, ha dit, gràcies a una major aposta per part de l'Ajuntament d'Igualada, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, el festival comptarà amb el pressupost més alt dels seus 17 anys d'història, una xifra però, que encara no està tancada.



Suport per a Igualada Capital de la Cultura Catalana



L'acte ha comptat també amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, qui ha destacat que la consolidació del certamen i el seu qualitatiu és, sense cap mena de dubte, un punt més a favor perquè la capital de l'Anoia pugui esdevenir Capital de la Cultura Catalana el 2022 –ha presentat candidatura.



Dos escenaris



Barcelona i Igualada tornaran a ser els dos escenaris del Zoom Festival. Es programaran actes i activitats en universitats i centres educatius d'audiovisual de Barcelona, tot i que se'n mantindrà la seu al Teatre Municipal i al Cinema de l'Ateneu d'lgualada.

Enguany, el certamen premiarà en les categories cd millor format d'Entreteniment, millor Ficció, millor programa d'Informatius, millor programa Cultural i Divulgatiu; i millor programa d'Esport.s A més, els estudiants universitaris atorgaran els premis al Millor Youtuber i Millor Instagramer.

EI festival es completarà amb les seccions Zoom Series, amb estrenes de capítols inèdits de sèries d'èxit; amb el Zoom Km0, amb produccions audiovisuals del territori de l'Anoia; i amb el Zoom Kids, una sessió dedicada als alumnes d'educació primària de la comarca amb continguts que promoguin la reflexió, el debat i la critica.

També es mantindrà el Talent Campus de Formats de TV, que aportarà la descoberta de talent a les productores; i el Showcase de Pilots de Ficció, que proporcionarà al nou talent l'oportunitat d'entrar al món professional.



Showcase de Pilots de Ficció



El Zoom Festival i Serializados Fest organitzen una competició d'episodis de ficció. De la vintena de projectes presentats, se n'han seleccionat sis finalistes. Serà el públic i un jurat professional, en dues categories diferents, qui n'escolliran els guanyadors. Es tracta de pilots de sèries que van des del musical, el fals documental, la comèdia de situació o l'animació 2D.



El Zoom dels més petits



El festival mantindrà la secció pels més petits, el Zoom Kids, amb l'objectiu d'apropar produccions de qualitat als alumnes de primària de la comarca de l'Anoia. Només a Igualada, a hores d'ara ja compta amb més de 600 inscrits. En aquesta edició, la pel·lícula escollida serà 'Joguines guardianes', dirigida per Shen Yu i Wang Yan, que reflexiona sobre el paper de les noves tecnologies en els infants.



La nova imatge



La presentació també ha comptat amb la presència dels dissenyadors gràfics del cartell d'aquesta edició, Nil Morist i Toni Argelich. Es tracta d'una proposta versàtil que juga amb els conceptes d'imatge, llum i moviment. Les formes resultants -píxels, ones, estrella i mitja circumferència- es combinen amb el contingut fotogràfic del festival.