Una Mediterrània connectada al present

Amb la intenció de «normalitzar» els espectacles d'arrel en les programacions culturals del país, engegarà la Fira Mediterrània de Manresa, que arribarà a la vint-i-dosena edició la setmana que ve, del 10 al 13 d'octubre. Ahir, el certamen manresà viatjava a Barcelona en una presentació institucional presidida per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, acompanyada de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyet, i del nou director artístic, Jordi Fosas (Olot, 1976).

El gros de la programació, que obrirà l'espectacle de dansa, Animal de Sèquia, de la ballarina i coreògrafa Sol Picó i la Banda Chapicó, ja es va fer públic a Manresa el juliol i tindrà noms com Llibert Fortuny, Obeses amb la Cobla Berga Jove, Rosario La Tremendita, els incombustibles Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Ebri Night, Feliu Ventura, Produccions de Ferro o Miquel Gil. La Mediterrània d'enguany tindrà 103 espectacles de 117 companyies: 76 de catalanes, 22 de l'Estat i 19 d'internacionals, i 28 seran estrenes.

La primera Fira Mediterrània de Jordi Fosas mirarà d'emfasitzar la mirada «en present» de la tradició i la cultura populars. Ahir, Vilallonga va escenificar el suport de la conselleria a la Mediterrània, una de les fires estratègiques del país, com a espai on les manifestacions culturals d'arrel puguin «aflorar, perquè siguin posades en valor». Així mateix, va saludar que el Focus de la Fira, que cada any està dedicat al patrimoni immaterial d'una zona geogràfica, sigui l'illa de Sardenya. La delegació sarda la formaran un grup de 60 representants de diverses formacions de cultura popular i artesans tradicionals. Si l'alcalde Valentí Ju-nyent subratllava la importància estratègica del mercat, Fosas remarcava la vitalitat d'un certamen que «posarà l'accent en una arrel creativa que no viu aliena a la realitat que ens envolta i que, a partir de cultura popular i tradicional, ens pot parlar políticament d'avui». El programa que ha confegit es divideix entre tres eixos: mirades, joves i gènere, a banda de les propostes escèniques i de l'escena musical mediterrània, d'arreu i del país.

?A «Mirades cap a l'arrel» hi són convidats artistes consagrats que no treballen sobre la tradició però que ho fan per encàrrec de la fira. És el cas de l'espectacle inaugural de Sol Picó o de les propostes que presenten Llibert Fortuny, Joan Díaz (NewCat-The New Catalan Ensemble) o Obeses i la Cobla Berga Jove (entrades exhaurides).

?«Emergents joves d'arrel» posa el focus en joves artistes que ja prenen la tradició popular com a matèria per treballar. Amb noms com Arnau Obiols, Clàudia Cabero, Marala Trio (amb un espectacle que farà posar els auriculars al públic), Tarta Relena o la proposta del FABA, amb recuperació de la sarsuela L'home és feble, estrenada el 1877 a l'espai que avui ocupa l'Anònima

?«Una arrel política que ens parla del present». Segons Fosas, «aquest 2019, l'arrel que parla de present, que ens interpel·la en els debats d'avui en dia, serà la qüestió de gènere». En aquest àmbit es podrà veure la multipremiada La oscilante, de Pol Jiménez, i els espectacles de Laia Santanach, Alessandro Sciarroni, Janet Novás o la companyia basca Organik Dantza.

La dimensió de mercat es focalitzarà en les jornades professionals, les presentacions de projectes, les reunions ràpides i els showcases a la Llotja (Museu de la Tècnica). El treball de la Mediterrània amb altres festivals i institucions en la producció i contractació d'espectacles és, reblava Fosas, «el gran objectiu» de la fira manresana.