La Coral Cardonina porta la passió amorosa, dissabte, a la basílica de la Seu de Manresa

La Coral Cardonina, dirigida per Ovidi Cobacho, obrirà demà els actes per celebrar el Dia de la Seu coral cardonina

La Coral Cardonina portarà dissabte a la basílica de la Seu de Manresa Amore et Dolore. Figuracions musicals de la passió amorosa, una producció estrenada la darrera Setmana Santa dins el Cicle de Música Sacra de Cardona. El concert, en format poètico-musical en aquesta ocasió, tindrà la col·laboració de l'Aula d'Arts i Lletres de l'Institut Cal Gravat i començarà a les 9 del vespre amb entrada gratuïta. És el primer acte del programa del Dia de la Seu, que inclourà una missa i visita (dia 13) i un documental (dia 25).

Amb l'amor com a fil conductor, la formació que dirigeix Ovidi Cobacho convidarà el públic a un viatge pels diversos registres i expressions de la passió amorosa amb un repertori que integrarà cançons, poemes i pàgines instrumentals. Amb Maria Company (violí), Marta Payàs (flauta), Biel Jané i Bernat Barat (piano).

Durant el primer bloc del concert, els cantaires cardonins abordaran peces de diferents períodes i estils musicals que expressen sentiments i emocions vinculades a la passió amorosa humana. Un «ventall de passions» que seran versades per diferents poemes intercalats d'autors clàssics catalans i castellans, a càrrec dels alumnes Alba Quirós, Laia Alzina, Alexandra Bal, Marta Puig, Laia Garcia i Rut Mateo, amb la coordinació de Josep M. Freixa. Les músiques de compositors medievals, renaixentistes i contemporanis, com Orlando di Lassus, Carl Orff i Vicenç Bou, s'alternaran amb els versos de Salvat-Papasseit, Jorge Manrique, Carner, Pablo Neruda, Lope de Vega i Miquel Martí i Pol.

Després d'un interludi instrumental, on s'escoltaran clàssics de la cançó popular com Amor particular de Lluís Llach i Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat, la segona part del concert recorrerà els terrenys de l'amor espiritual amb un programa de motets polifònics i espirituals negres de compositors com Ennio Morricone, Christopher Tye, Dmytro Bortniansky, Johann Heinrich Lützel i J. Newton, entre d'altres. Al seu torn, les músiques sacres s'alternaran amb pàgines poètiques d'autors com el mateix sant Pau, Antonio Machado, Verdaguer, Manuel Bertran i Ramon Llull.