El festival literari Tocats de Lletra reivindica la poesia radical i la importància de la dona

La poesia és, o hauria de ser, radical. L'art no entén de concessions. Partint d'aquesta base, el festival literari manresà Tocats de Lletra celebrarà la seva 13a edició, del 15 al 27 d'octubre, amb la radicalitat com a idea que lliga les 33 propostes que ofereix el certamen. El festival, tot i estar centrat en la poesia, és «multidisciplinari i transversal», tal com subratllava ahir durant la presentació Jordi Estrada, en representació d'Òmnium. Cinema, música, fotografia, presentacions de llibres... tot sota l'aixopluc de l'Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters de Catalunya i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i la Diputació de Barcelona, i la col·laboració d'entitats del territori.

Enguany, la importància de la radicalitat invocarà a Manresa autors com Joan Brossa, Vicent Estellés i l'italià Erri de Luca. En aquesta línia, Estrada apuntava també «la importància de la dona en la poesia catalana», i així ho demostren algunes de les propostes, plenament femenines, del certamen literari. (Les) Brossa, un recital de poemes de Joan Brossa amb Celeste Alías, Meritxell Cucurella-Jorba i Joana Gomila, i Estic viva però crua, on l'actriu Àurea Márquez recitarà textos de 18 poetesses catalanes amb la multiinstrumentista Maria di Pace. També els clubs de lectura de l'Ateneu i el Casino reivindicaran la figura de la dona amb recitals d'Aina Torres i una conversa amb l'escriptora i poeta Célia Sánchez-Rustich, respectivament.

El Tocats ja és ara un dels més rellevants del panorama nacional, així ho va remarcar el director dels Serveis Territorials del departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Serarols, que va afegir que «és un certamen que es mou gràcies a la força i empenta de la gent i les associacions que el fan possible. És poc institucional». La regidora de Cultura, Anna Crespo, va emfatitzar la participació i col·laboració, per primer cop, amb Ampans. El cartell del festival és obra d'Ivan Gutiérrez, un dels usuaris de l'entitat, i l'Ateneu les Bases acull una mostra d'obres pictòriques a càrrec dels artistes del Centre Ocupacional L'Art de Viure d'Ampans. Es podrà veure fins al 30 d'octubre.

El certamen mantindrà el pressupost de l'edició passada, 30.000 euros, així com algunes de les propostes més conegudes, com el cercatasques poètic i la nova fornada d'autors, que donarà veu a Pol Guasch, el navassenc Xavier Mas Craviotto i Pere de Palol. Des de l'organització també s'ha volgut destacar la varietat d'espais que acolliran els diferents espectacles. No només a Manresa. A Calders, al Forn de la Calç, hi haurà un recital del jove poeta Guillem Gavaldà, acompanyat pel ballarí Magí Serra. Amb aquesta diversitat d'espais es busca «crear un treball en xarxa que fortifiqui la cultura», explicava Estrada.

Aquesta 13a edició buscarà donar continuïtat a la proposta per als més menuts amb La granja no s'adorm, un espectacle de titelles contes. També hi haurà espai per als poetes forans, com l'italià Erri de Luca (en veu de David Fernández) i Krisjanis Zelgis. A més, el sirià Mohamad Bitari parlarà del llibre Jo soc vosaltres, que recull textos de sis poetes sirians. Com va definir Crespo, el Tocats de lletra es reafirma com un espai «plural i valent».