El videoart de Bill Viola irradia el seu humanisme a espais de tot Catalunya

El nord-americà Bill Viola, artista pioner en el desenvolupament del videoart, irradiarà a partir d'avui el seu humanisme a diverses ciutats i indrets catalans, com Barcelona i el Museu de Montserrat, gràcies al projecte expositiu Miralls de l'invisible, que inclou una quarantena de les seves poètiques i commovedores obres.

Una vintena d'aquestes obres, de la inicial The Reflecting Pool a l'autoretrat, Submerged, del 2013, es podran veure fins al proper 5 de gener a l'edifici modernista de la Pedrera, un lloc que el creador va conèixer el 2009, quan va rebre el Premi Internacional Catalunya, i que el va deixar «enlluernat». La resta de les peces hauran de visitar-se a Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona; el Museu de Montserrat; PLANTA, de la Fundació Sorigué de Lleida; el Museu Episcopal de Vic; el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música. La mostra es va presentar ahir en roda de premsa amb els dos comissaris de la mostra, Kira Perov, parella de Viola des del 1978, i Llucià Homs, que han tingut l'assessorament de Víctor García de Gomar. Perov va recordar que, per la seva malaltia, el seu marit no es va poder desplaçar fins a Barcelona, però va destacar el bon encaix de totes les peces de l'exposició, malgrat les «dificultats» de no ubicar-se en una única seu.

La instal·lació audiovisual que acull el Museu de Montserrat es titula Observance, data del 2002 i es podrà veure al costat de la sala d'art contemporani. Observance és una peça de 10 minuts i 14 segons que presenta un grup de persones que s'aturen davant d'un objecte desconegut, que l'espectador no pot veure, i mostren les seves reaccions emocionals per allò que estan contemplant.