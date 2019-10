Dos cabrianesos deportats a Mauthausen

Cabrianes, un poble bagenc de 369 habitants, farà demà un acte de memòria històrica en homenatge a dos veïns que, segons els indicis, van arribar a coincidir al camp d'extermini nazi de Mau-thausen. Els veïns ja sabien que el veí Joan Poch Sardà va trobar la mort a mans dels nazis, però no sabien la història de Francisco González Cuadrado, fins que aquest estiu va sortir a la llum gràcies a una fotografia que ha pogut recuperar la seva filla, Paquita González Serra, de 83 anys, que va viure fins als 10 anys a Cabrianes i que està establerta a Font-romeu, a la Cerdanya francesa. És per això que s'ha organitzat un acte al qual assistirà Paquita González, que es podrà retrobar amb els veïns que han ajudat a identificar-la en la foto que es guardava als arxius alemanys d'Arolsen, on apleguen informació sobre els milions de víctimes del nazisme.

Fa tres anys, l'estudiant manresà Pol Torres va poder refer tota la trajectòria de Joan Poch a partir de les cartes que va enviar des dels camps de presoners i que havien quedat a Cabrianes dins una antiga maleta de metge fins que la va treure de les golfes la seva neta Enriqueta Puig Poch. I la història de Francisco González, un home de família minera que es va casar amb una noia de Cabrianes, Teresa Serra Soler, ha sortit a la llum arran de la recerca de l'historiador asturià Antonio Muñoz, que treballa a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que té un acord per accedir al material que guarden els arxius d'Arolsen.

Als arxius hi havia una setantena d'objectes de republicans espanyols, i, ara per ara (des del novembre passat), Muñoz ha localitzat una vintena de familiars per retornar-los-hi. Entre el material, hi havia la fotografia d'una nena que va ser requisada a González, del qual ja es tenia constància com a deportat, però que s'ubicava a Ulldecona, a la pedania de Miliana. Gràcies a l'arxiu alemany, s'ha pogut saber que va néixer a Algèria, a una colònia espanyola anomenada Miliana, i que va emigrar amb la família a Sallent, on es va casar amb una noia de Cabrianes, que llavors era menor d'edat, i van tenir una filla. També hi constava el seu darrer domicili conegut: carretera d'Artés número 14 de Cabrianes. Ha estat a partir d'aquest fil que s'ha pogut localitzar la filla.

Muñoz es va posar en contacte amb el cabrianès Benjamí Oller, que va exposar aquestes dades a les persones grans del poble, entre les quals Pilar Comaposada i Fer-ran Serra, però el que va ser determinant per identificar Paquita González va ser la fotografia. La recordaven per haver viscut a cal Jep Mas amb els seus avis, que «era tremenda i que l'avi la duia a tot arreu en moto». «Expliquen que quan, als 10 anys, la van reclamar els pares a França, la dona del senyor Rafael, que havia estat mestre, demanava que no la deixessin marxar amb uns pares que ni coneixia», exposa Oller. Però l'avi, en un febrer de neu, la va dur perquè un passador la fes travessar la frontera per Andorra, i a l'altre cantó l'esperava el pare. Oller s'ha encarregat de demanar a l'arxiu de Sallent l'expedient de casament dels pares per poder-li donar en l'acte que es farà demà.