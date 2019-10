La mostra pictòrica «De mar i muntanya» s'inaugura al convent de les caputxines

arxiu particular

El convent de les caputxines de Manresa va inaugurar dijous l'exposició De mar i muntanya, el paisatge català, una mostra dedicada a homenatjar la figura de l'activista manresà Ramon Payàs Capell. Prop d'un centenar de persones van assistir a la inauguració de la segona exposició que es realitza en aquest espai manresà, una mostra ubicada a les dependències que havien ocupat les oficines de l'actual Fundació Sant Andreu Salut abans que l'associació sociosanitària n'hagués de marxar per ordre del bisbe de Vic. Precisament, a causa d'aquest fet, des del convent manresà es va iniciar una campanya reivindicativa liderada per la Plataforma 379, de la qual Ramon Payàs n'era l'ànima. Una de les darreres iniciatives promogudes per Payàs va ser la celebració d'una exposició d'artistes històrics manresans, el mes de juny passat, amb la col·laboració dels estudiants d'Història de l'Art de l'institut Cal Gravat.

Traspassat el juny, la comunitat de les caputxines i els col·laboradors van voler retre un homenatge a Payàs amb la inauguració d'aquesta mostra que ha comissariat la seva neboda, Marta Payàs, i que ha concebut com una antològica de pintura catalana centrada en els paisatges de marines i muntanyes. Són trenta-set quadres, entre els quals obres d'artistes de la Catalunya Central com el berguedà Rafael Fernández de Soto (1915-1984), el solsoní Tomàs Boix (1886-1951) i el santfruitosenc Pere Clapera (1906-1984), al costat de pinzells manresans com Joan Noet (1913-2003), Miquel Torra Serra (1934 -?) i Ramon Salisi (1921-2008)

L'acte inaugural el va obrir la germana Pilar Lumbreras, amb una emotiva intervenció de reconeixement i agraïment de la comunitat caputxina a la persona de Ramon Payàs; i Marta Payàs, visiblement emocionada, que va fer cinc cèntims del contingut de l'exposició. La mostra es podrà visitar fins al primer cap de setmana de novembre, dissabtes i diumenges, de 10 a 13 h, i divendres i dissabtes, de 18 a 20 h.