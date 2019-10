? L'acte que es farà demà (17.30 h) al Centru, organitzat per l'Òrgan Territorial de Participació (OTP) de Cabrianes, s'iniciarà amb l'obra de teatre Regreso al camí de la retirada, de Marcela Terra i interpretat per Padi Padilla. Després hi haurà els parlaments, amb l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta; el president de l'Amical de Mauthausen, Enric Garriga; l'estudiant Pol Torres i l'historiador Antonio Muñoz.