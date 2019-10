Debat i presentació del taller «Escriure les pròpies memòries», dimarts al Casino

La sala d'actes del Centre Cultural el Casino acollirà dimarts (18 h) un debat sobre com «Escriure les pròpies memòries». L'acte tindrà la participació de M. Àngels Picanyol Parés, que fa uns quants anys va publicar el llibre El molí de vent (2011), la de Leandre Fusté Bosch, que recentment ha publicat el llibre Fent recompte de moments, sentiments i afanys ... d'una vida (2019), i la de Jaume Rovira Llovet, que acaba de publicar Memòries d'en Jaume (2019). El debat organitzat per la regidoria de Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa té com a objectiu co- nèixer com va sorgir la idea inicial, com s'ha treballat i, finalment, com s'ha gestionat el material resultant. Es tracta de presentar tres experiències diferents que han acabat en edició d'un llibre. L'acte servirà de presentació del taller «Escriure les teves memòries», que s'iniciarà l'endemà mateix i que impartirà l'historiador Jordi Bonvehí, els dimecres d'octubre i de novembre a les 4 de la tarda. Les inscripcions es fan a la mateixa biblioteca del Casino, que serà on es desenvoluparà el taller.