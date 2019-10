El FABA renova la sarsuela amb sonoritat jazzística i dansa urbana

El FABA, el Festival Artístic del Barri Antic, va ajuntar la ballarina Júlia Isanta i el cantant i actor Adrià Mas, del quartet Clazzics, per fer-los una proposta: actualitzar la sarsuela El hombre es débil, amb la qual es va inaugurar, el 1877, el teatre El Buen Retiro, situat a la finca del carrer Llussà de Manresa on després es va aixecar la fàbrica de l'Anònima. Eduard Serra, director artístic del FABA, els va dir que si treballaven junts podien crear «una peça xula», i els dos creadors, que ahir assajaven amb tots els artistes a la Sala Petita del teatre Kursaal de cara a l'estrena de diumenge que ve en el marc de la Fira Mediter-rània, asseguren que ha sorgit la màgia a l'hora de renovar la peça incorporant-hi la sonoritat jazzística i la dansa urbana.

La sarsuela L'home és feble ( El hombre es débil, en l'original), amb lletra de Mariano Pina i música de Francisco A. Barbieri, és una peça curta, d'un sol acte i amb només tres personatges, que són desdoblats en cantants (Adrià Mas, Ainhoa Aguilar i Laia Mata) i ballarins (Júlia Isanta, Laura Isanta i Carles Martínez). La música l'aporten els altres tres integrants de Clazzics: Joel Díaz (piano), Nil Moreno (bateria) i Ricard Cots (baix). La renovació també ha arribat a la qüestió de gènere: un dels personatges passa de Pasqual a Pasquala. El que es manté és el vers en castellà.

L'home és feble és una coproducció del FABA i de la Fira Mediterrània i s'estrenarà diumenge que ve (18 h) a l'Anònima, just al lloc on ja es va representar fa gairebé 150 anys, i es tancarà un cercle. El director artístic de la Mediterrània, Jordi Fosas, que ahir va anar a veure l'assaig, va exposar que cal veure la versió manresana de la sarsuela en aquest equipament: «Les tres propostes que acollirà l'Anònima tenen sentit en aquest espai industrial». Divendres hi haurà Laia Santanach, amb una revisió del ball del contrapàs; i dissabte la ballarina Janet Novás i la compositora Mercerdes Peón, que donen una volta a les tradicions gallegues.

Pel que fa al FABA, que treballa per reconvertir l'Anònima en un centre de creació artística, s'ha estrenat enguany en la producció amb tres propostes. Fabulós ja es va veure al Festivalet de Circ, i queda per al novembre la instal·lació lumínica i audiovisual Anònima XIX.XX.XXI. El festival, però, ja treballa en l'edició de la primavera i per això ha obert, per primer cop, una convocatòria per presentar-hi propostes artístiques ( www.fabamanresa.cat). Hi ha temps fins al 15 de novembre.