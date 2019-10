El primer disc d'estudi de Beret

Beret protagonitzarà aquest 25 d'octubre un dels debuts discogràfics més esperats dels últims anys en la música espanyola gràcies a Prisma, primer disc d'estudi de la seva carrera, que presentarà, segons s'acaba d'anunciar, amb dos grans concerts, a Madrid i Barcelona.

Serà el 2020, concretament el 6 de juny al Palau Sant Jordi de la Ciutat Comtal i el 28 de juny al WiZink Center de Madrid, quan el jove artista sevillà donarà a conèixer en viu tot el contingut del seu àlbum inaugural.

Sobre ell, Warner Music s'ha limitat a revelar en una nota de premsa que inclourà 19 cançons, amb 6 temes totalment inèdits, noves versions dels seus temes amb més d'èxit i col·laboracions amb grans artistes com la mexicana Sofia Reyes i el colombià Sebastián Yatra.

Beret va presentar com a avançament el single Me vas a ver, una entranyable i melancòlica cançó a piano amb la qual intentarà reeditar l'atenció posada en ell gràcies a cançons com Lo siento, el vídeo publicat el març del 2018 que sobrepassa els 217 milions de reproduccions.



Amb més de 4,5 milions d'oients mensuals en la plataforma d'àudio en streaming Spotify, Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996) s'ha convertit en uns dels clars portaveus musicals de les noves generacions amb una combinació de pop melòdic, cançó d'autor, música urbana i reggae.

Després de diversos àlbums autoeditats i d'augmentar la seva fama gràcies al material pujat personalment a xarxes, va signar amb Warner Music un dels contractes discogràfics més lucratius d'un músic espanyol dels últims temps que aviat donarà el seu primer gran fruit amb Prisma.