No me pises que llevo chanclas torna amb 'El tomate cantante'

El mític grup sevillà No me pises que llevo chanclas torna a la càrrega amb Rock con tomate, un àlbum de lletres desenfrenades i música intensa, en el qual entra en joc la gastronomia i la frescor.

Aquests trets són el principal ingredient del seu estil propi, al qual van batejar com «agropop». Amb tres discos d'or i dos de platí a l'esquena, Rock con tomate (El Volcán, 2019) serà el seu desè disc, que té la col·laboració de Varry Brava, José María Sagrista i Astola i Ratón.

«Envoltats des de petits per camps de tomàquets, i les bases dels americans de Rota i Morón, un dels punts forts per on va entrar el rock a Espanya, hem gravat un disc més fort que el vinagre de Jerez. Amb la intenció que el personal gaudeixi del bon rotllo i la bona música, que és el nostre objectiu, i d'alimentar el nostre directe que és, probablement, el que ens dona la vida», apunta el vocalista Pepe Begines.

Seguint amb la línia gastronòmica de Rock con tomate i el seu sentit de l'humor propi del grup, avancen El tomate cantante abans de la sortida de l'àlbum el proper 18 d'octubre.



A final dels vuitanta un grapat d'amics-músics forma No me pises que llevo chanclas. Va començar les seves aventures en la localitat sevillana de Utrera en l'estiu del 87, després d'unes vacances per la costa gaditana, on ja començaven a prendre forma les seves primeres cançons entre festes i riures amb guitarres de pal.

Pop, rock, reggae o flamenc eren alguns dels diferents estils que havien influït en les seves vides, i que van donar com a resultat el seu propi i que van batejar com «agropop». Lletres desenfadades i música intensa són els seus principals ingredients, i sempre donen molt joc a la improvisació i a la frescor.

Entre l'any 1989 i el 2000, graven un total de deu discos i obtenen per les seves vendes diversos discos de platí i or. També els seus vídeos són molt elaborats, premiats en diferents festivals, com el de Vitòria o el premi Ícar al grup revelació a principi dels noranta. Després d'unes llargues vacances tornen a la càrrega amb l'enregistrament d'un altre àlbum el 2009.

Pels seus treballs han passat els millors engi-nyers del país i han col·laborat amics com Kiko Veneno, Raimundo Amador, Andrés Calamaro, Pablo Carbonell, Tomasito, Muchachito Bombo infierno, Canijo de Jerez, Teo Cardalda (Golpes Bajos/Cómplices), Miguel Costas (Siniestro Total, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Alfonso Aguado (Inhumanos).

Després del llançament del seu nou àlbum en directe, 25 años de agropop, gravat, al març del 2016 al teatre Quintero de Sevilla com a començament de la seva actual gira, i el documental Por humor a la música, produït per la productora La mirada oblicua, tornen amb el seu nou disc d'estudi, Rock con Tomate (El Volcán, 2019).