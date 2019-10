Una bona oportunitat per conèixer J. B. Priestley

això ja ho he viscut

? Text: J. B. Priestley. Traducció: Martí Gallén. Direcció: Sergi Belbel. Intèrprets: Míriam Alamany, Jordi Banacolocha, Sílvia Bel, Roc Esquius, Carles Martínez, Lluís Soler. Teatre Kursaal de Manresa. Diumenge, 6 d'octubre

Probablement, molts espectadors conserven en la memòria el fantàstic muntatge de Mario Gas de la peça de J. B. Priestley El temps i els Conway i, precisament per això, la posada en escena d' Això ja ho he viscut, amb direcció de Sergi Belbel, va esdevenir, diumenge a Manresa, una oportunitat per redescobrir un altre dels interessants treballs del dramaturg a través d'un obra amb una molt bona posada en escena. Això ja ho he viscut forma part de la trilogia del temps que va escriure Priestley, al costat de l'esmentada El temps i els Conway i Dangerous corner i, en aquest cas, planteja una intrigant trama per reflexionar sobre l'esdevenir del temps a través dels déjà vu.

Situem-nos. Un petit hostal del camp anglès, regentat per un pare i una filla (Jordi Banacolocha i Míriam Alamany). Hi ha quatre habitacions. Una l'ocupa el director d'una escola (el surienc Roc Esquius) i la resta unes mestres que han d'arribar. Per un imprevist de les dones, canvien a l'instant els hostes de l'hostal: un reconegut empresari i la seva esposa (Lluís Soler i Sílvia Bel) i un enigmàtic i intrigant professor alemany exiliat a Anglaterra (Carles Martínez) que provoca dubtes i incomoditat entre els hostes sense un motiu concret. Per què? Un misteri. L'home adverteix als hostes que allà es produirà una tragèdia que els afectarà a tots. El què? Un inter-rogant que fa que cadascun dels moviments dels hostes siguin mesurats mil·limètricament pel misteriós professor.

En aquesta trilogia del temps, Priestley dota alguns dels seus personatges amb el domini de la intuïció, dels pressentiments. Això ja ho he viscut seria un relat més si no fos perquè cada diàleg té un ritme que obre nous camins i que desvetlla la curiositat de l'espectador, que, silenciós, vol arribar al final d'aquell misteri. El cert és que les decisions d'un afectaran tots els protagonistes de la història. L'obra es beneficia d'unes molt bones interpretacions, i cal parar especial esment a Carles Martínez, matisat, acurat amb els tempos que requereix el seu relat, i un reflexiu i poderós Lluís Soler.