La cantada col·lectiva The Sing Sang Sung arriba a Manresa amb un tema de Gossos

«Tothom té veu, per tant, tots podem cantar si ho volem». És la màxima del músic gironellenc Jordi Costa Sec, amb The Sing Sang Sung, un projecte de concert-espectacle on el públic participa activament i assumeix el paper protagonista. La proposta, pionera a Europa, ve avalada per l'espectacular èxit de convocatòria de les dues primeres edicions a Catalunya: 450 persones al febrer a Puig-reig i més de 2.000 inscrits en una macrocantada solidària a Berga l'1 de maig. Ara, The Sing Sang Sung arriba a Manresa, el diumenge 20 d'octubre, a les 12 del migdia, a la Sala Petita del Kursaal, on el creador i director d'aquesta iniciativa, acompanyat del músic manresà Albert Palomar, ensenyarà des de l'escenari l'arranjament vocal de la cançó Quan et sentis de marbre, una de les peces mítiques del grup Gossos, que va ser escollida pels seguidors de The Sing Sang Sung via xarxes socials. Segons Sec, «Gossos sempre ha destacat per unes composicions amb molta harmonia vocal, on tots els membres de la banda canten conjuntament, com és el cas del tema escollit, així que Q uan et sentis de marbre és una cançó ideal per a aprendre-la, construir-la i cantar-la multitudinàriament». No hi ha cap partitura. Tot es basa en l'escolta i la repetició de les melodies que es van ensenyant al públic per després interpretar-les en directe. Obert a tothom, sense límit d'edat ni nivell, les properes edicions seran a Vic ( 15 de desembre) i, a principi del 2020, a Girona i Barcelona.