Doble protagonisme de la Unió Musical del Bages en la nova edició de la Mediterrània

La Fira Mediterrània, que se celebra del 10 al 13 d'octubre, tindrà, com és habitual, la participació de diferents entitats manresanes amb la Banda de la Unió Musical del Bages com a protagonista, enguany, amb una doble proposta. No és gratuït. La nova edició ha fet una aposta de «maridatge de bandes de música» amb la qual es vol posar èmfasi en l'intercanvi, la interrelació i la intersecció entre el patrimoni, les entitats de cultura popular i el sector professional.

La primera actuació serà dissabte, a les 17.30 h, a la plaça Major, on la formació manresana actuarà amb el grup gallec Pistacatro a Orquesta de malabares, un espectacle de circ en què els músics veuran el seu espai envaït per sis malabaristes. La segona serà en l'espectacle de cloenda, diumenge a les 20 h també a la plaça Major, al costat del compositor i trompetista italià Cesare Dell'Anna, la banda de la Puglia Girodibanda i d'altres bandes de música catalanes. A l'actuació, que posarà el punt final a la 22a fira, interpretaran diverses peces del repertori dels músics italians, sota l'aixopluc de les llums d'una espectacular cassarmonica, una glorieta que serveix d'escenari a les bandes del sud d'Itàlia.

Més manresans

A banda del cartell de la fira, que signa la manresana Maria Picassó, un altre dels projectes amb segell manresà serà la producció amb el FABA de la versió del segle XXI de la sarsuela L'home és feble. Finalment, la musicòloga Glòria Ballús, col·laboradora d'aquest diari, recordarà la relació amb la capital del Bages que va tenir Aureli Capmany. La conferència de Ballús tindrà la participació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages i tindrà lloc el dia 11, a la sala d'actes del Casino (18.30 h).