Les quatre cares que gestionen El Sielu

El Sielu, l'emblemàtica sala manresana de la plaça Valldaura inaugurada el 1981, ha arrencat nova etapa amb la gestió de Vicky García, de la Vermuteria Santa Rita; Anna Solsona, de l'Espai Rubiralta; Josep Ferrer, del Bar Toni's; i Jordi Cortès, que continua sent-ne el propietari. I ahir van voler presentar la seva proposta d'oci nocturn tant als responsables d'altres iniciatives culturals de la ciutat (Fira Mediterrània, Els Carlins, FABA...) com als impulsors d'altres negocis del Barri Antic. La idea és fer pinya. Un dels que també van assistir-hi és l'artesenc Ton Plans, a qui Cortès va adquirir les empreses del sector de l'oci que tenia a Manresa el 2010.

En la nova etapa, que va començar amb una gran rebuda del públic la nit de la Shopping Night (hi va anar públic intergeneracional), es vol que El Sielu «sigui més un bar gran que tanca a les 6 que no pas una discoteca. Volem un tracte molt proper amb els clients, amb uns valors», va destacar Vicky García. De moment, només obren els dissabtes. «Volem començar a poc a poc, perquè tots tenim els nostres propis negocis i no volem quedar saturats d'entrada». De cara a Nadal, també obriran els divendres. Quan arribi l'any nou, ja hi afegiran els dijous. També deixen per al 2020 la programació de concerts. De tota manera, aquest cap de setmana acolliran, com sempre, actuacions de la Fira Mediterrània: divendres, Criatures (19 h); el duet Jordi Molina & Joan Díaz (21 h); i l'Electro Cobla Sound de Llibert Fortuny (23 h); i dissabte, Maria Mazzotta (18 h); Eduard Iniesta (20 h) i Rosario La Tremendita (22 h). I també hi han previstos els dos concerts de comiat del grup de versions manresà Autoput. Per al del divendres 22 de novembre, ja s'han exhaurit les entrades. Demà es posen a la venda les del dissabte 23 de novembre.

Les novetats seràn una barra, a l'entrada, de retorn a El Sielu dels inicis, amb cocteleria i rock i inidie; i una altra barra destinada a productes de proximitat: xupitos apadrinats per altres establiments (Alzina, Glaç, Bodega Sant Domingo...) i elaborats amb licors de l'empresa manresana Falima i cerveses també locals: Guineu i Hoppit. A la sala gran hi sonaran grans èxits de totes les èpoques, i s'obrirà la sala alternativa amb sessions de funky, techno i salsa. A més, hi ha nova decoració, amb obres d'artistes locals com Txema Rico (brotxes als futbolins), Sara Vilalta i Arnau Farré (que anirà tunejant les lletres de l'escenari).