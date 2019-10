Savall porta a L'Auditori la segona entrega de la integral de simfonies de Beethoven

El mestre igualadí Jordi Savall inaugura la temporada de Música Antiga de L'Auditori amb la segona entrega de la integral de simfonies de Beethoven. Serà el segon dels quatre concerts previstos de la integral de les simfonies de Ludwig van Beethoven amb l'Acadèmia Beethoven 250, Le Concert des Nations, i el concertino Jakob Lehmann. Dirigits pel mestre Jordi Savall interpretaran la Tercera i la Cinquena amb tècniques i instruments d'època, demà, a les 20 h, a la Sala 1 Pau Casals. La integral de les simfonies de Beethoven es completarà a L'Auditori durant la temporada 2020-21 i forma part d'un projecte que va començar el 7 de juny passat.

La Tercera i la Cinquena de Beethoven són dues obres icòniques de la història de la música i les nou simfonies del mestre alemany són una de les obres cabdals de la música de tots els temps. Escrites entre 1799 i 1824, van deixar una influència mai vista en la música del seu temps i són la base sobre la qual es fonamentaria la música simfònica dels segles XIX i XX.

L'any 1994, Jordi Savall va enregistrar la Tercera Simfonia, coneguda com a Eroica (un àlbum reeditat el 2016 per Alia Vox). Després d'aquesta versió de gran color i dramatisme, considerada una de les interpretacions més belles que s'han fet amb instruments d'època, Beethoven va desaparèixer de la discografia del mestre català. El projecte suposa el retorn de Savall a aquestes obres per celebrar, també, els 250 anys del naixement d'un dels genis de la cultura musical europea.