Sol Picó inaugura una Mediterrània que vol utilitzar la cultura popular per parlar d'avui

Animal de Séquia, explicava ahir la ballarina i coreògrafa Sol Picó (Alcoi, 1967), fa referència a un animaló que «no se sap ben bé què és, un llangardaix, potser...», i s'utilitza com a sinònim de l'expressió popular que aquí traduiríem com «tros d'ase o tros d'animal». I Animal de Séquia és, també, l'espectacle inaugural de la 22a Fira Mediterrània de Manresa, la primera de Jordi Fosas en la direcció artística. Sol Picó i la Banda Chapicó actuaran avui (21 h) al teatre Kursaal per obrir un certamen que té com un dels seus eixos potenciar els muntatges amb artistes de trajectòries consolidades que presenten la seva pròpia mirada a la cultura popular. Com Sol Picó. La tradició en present.



La unió de Chapicó

Animal de Séquia és una producció de l'Institut Valencià de Cultura, dirigida per la coreògrafa alcoiana i amb la direcció musical de Jesús Salvador Chapi. D'aquí la Banda Chapicó, una feliç unió, diu la ballarina, que ha trobat en Chapi «la meva mitja taronja musical». L'espectacle és una relectura contemporània de la cultura popular valenciana amb vuit ballarins a escena i música en directe amb una trentena de músics reclutats de diferents bandes, formacions i conservatoris. Un projecte creat de zero que Sol Picó va entomar amb molta il·lusió per poder «treballar a València amb un encàrrec per a la comunitat». Però, diu, després de trenta anys fora d'Alcoi, per rellegir la cultura popular valenciana primer havia de saber «quin era el seu estat. Què passa amb la tradició, amb l'arrel?». La immersió la va fer amb l'ajuda, per exemple, de l'historiador Vicent Baydal. I com està, la cultura popular valenciana? Riu Picó: «No soc cap experta i la meva és una reinterpretació sui generis, però he volgut transmetre els seus valors, portant-los al meu terreny. De l'arrel al contemporani. I amb una banda de música, que representa una de les tradicions més peculiars» del País Valencià, aixoplugada per la «reinvenció i reinterpretació musical» de Chapi, que signa música i arranjaments. Un exemple: un pasdoble típic «acaba desestructurat».

La coreògrafa, que intervindrà en l'espectacle d'avui amb Carles Dénia, ha tret els músics «de la seva zona de confort» i, de fet, la trentena d'instrumentistes comencen ballant: «El públic no sap qui és ballarí i qui és músic». Concebut com un «mosaic» de relectures de diferents tradicions i d'homenatges a la cultura popular («les filaetes dels Moros i Cristians posades cap per avall» o la Festa del Pa Beneït de la Torre de les Maçanes), Animal de Séquia ha suposat a la premiada i vital Sol Picó recuperar imatges i sensacions de casa seva en un intens treball i amb un grup de ballarins nous «que no formen part del meu planter barceloní». Però ha valgut la pena. L'espectacle i la tornada. Però no estalvia crítiques als polítics valencians que en els dar-rers anys «van deixar morir la cultura». Està convençuda, però, que se sortirà del mal pas: «Hi ha llum i força per tornar a créixer».

Sol Picó, Premi Nacional de Dansa 2016 en la modalitat de Creació, autora de més d'una trentena d'espectacles, celebra aquest 2019 un quart de segle amb la seva compa-nyia i se sent «afortunada, tinc un luxe de vida». Exploradora del mestissatge, Animal de Séquia porta un segell que, diu, «a hores d'ara suposo que ja és la meva lectura»: els ponts entre mons aparentment irreconciliables. Amb l'escenografia de Joan Manrique, que recrea una sèquia contemporània, l'espectacle es va estrenar a Alacant el març i ha passat per Castelló, València i el Grec de Barcelona.



Benvinguda a la Llotja i xifres

Abans de l'espectacle de Sol Picó i la Banda Chapicó, autoritats i organitzadors –la consellera visitarà la Mediterrània, dissabte– oferiran una recepció de benvinguda als professionals. Amb el 100% dels estands ocupats des del juliol, la passejada per la Llotja, situada al Museu de la Tècnica, es farà a les 7 de la tarda. La Mediterrània que avui comença ho fa amb 117 compa-nyies (76 de catalanes; 22 de l'Estat i 19 d'internacionals), 158 funcions i 103 espectacles (28 estrenes). La xifra de professionals superarà el miler –com en les darreres edicions– i des d'avui fins diumenge es trobaran a Manresa representants de 41 països, entre els quals Uzbekistan, Japó, Finlàndia, EUA, Brasil i Cuba. Divuit establiments allotjaran artistes i programadors. Fins ahir s'havien previst 957 pernoctacions, amb el 100 % d'ocupació la nit de dissabte. El pressupost se situa, com l'any passat, en 900.000 euros.