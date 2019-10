Tots els actes d'aquest divendres de la Fira Mediterrània

9.30, 11 i 15.30 h Duet Daura. El bagul de la música tradicional. La Crica. 5 euros. Música. Públic familiar.

9.30 i 11 h Escola Líquid Dansa. De quin color és un petó?. Espai Xarxa Alcover. Off. Sala Els Carlins. 5 euros. Dansa.

12 h Els Berros de la Cort. Torb. Llotja Professional al Museu de la Tècnica. Showcase. Només per a professionals. Música.

16 h Heura Gaya. Gaya. Llotja Professional al Museu de la Tècnica. Showcase. Només per a professionals. Música.

De 17 a 19.30 h Peus de porc. Teatrets mecànics. Plaça Sant Domènec. Jocs. Públic familiar.

18 h Anna Confetti. A la fresca. Itinerant: del Born a la plaça Major. Circ. Públic familiar.

18 i 22 h Explica Dansa. Laboratori de Toni Jodar i Roger Bernat, en procés de creació. Agrupació Cultural del Bages. Dansa.

De 18 a 21 h Patufet on ets? Aureli Capmany, 1829-1954. La mostra reivindica el llegat de l'escriptor i folklorista. Centre Cultural el Casino, Espai7. Exposició. Fins al 20 d'octubre.

18.30 i 21.15 h Júlia Farrero. Teia. Pati del teatre Kursaal. Circ.

18.30 i 23 h Marala trio. Binaural_Música a cau d'orella. Casa Torrents La Buresa (plaça Fius i Palà, 1). 15 euros. Música.

18.30 h Aureli Capmany i Manresa. Conferència de Glòria Ballús amb la participació de l'Esbart Manresà. Centre Cultural el Casino (sala d'actes). Dansa.

18.30 h La Ravalera Teatre. Instruccions per a no tenir por si ve la pastora. Espai Xarxa Alcover. Sala Els Carlins. Off. 10 euros. Teatre i audiovisuals.

19 h Criatures. Praxinoscopi. El Sielu. 5 euros. Música.

19 h Gero Domínguez. La cabra. Plana de l'Om. Dansa.

19 i 21 h Tarta Relena. Ora Pro Nobis. Capella del Rapte. 10 euros. Música.

19.30 h Pol Jiménez. La oscilante. Sala Petita del teatre Kursaal. 10 euros. Dansa.

19.30 h Dzambo Agusevi Orchestra. 13 Songs a Week. Itinerant: de Crist Rei a la Plana de l'Om. Música.

20 h San Salvador. La grande folie. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

20.30 h Carnevale di Ottana. Sogulone & Sa Prima Essia. Plaça Major. Imatgeria festiva.

21 h Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Sala Gran del teatre Kursaal. 15 euros. Música.

21 h Laia Santanach. Àer. Nau de l'Anònima. 8 euros. Dansa.

21 h Duet Jordi Molina & Joan Díaz. Revisitant la cançó tradicional. El Sielu. 5 euros. Música.

21 h Lágrimas de sangre (Vértigo), La Sra. Tomasa (Nuestra clave 2.0) i Manudigital (Bass Attack Tour). Circuit Estepa Mediterrània. Off. Sala Stroika. 16 euros (tres concerts). Música. Bus gratis cada 30 minuts des del mercat Puigmercadal.

21 h Ball'al Kor. Nit de ball folk. Humus Mediterrani. Off. Plaça Europa. Música.

22 h Produccions de ferro. Rostoll cremat. Teatre Conservatori. 10 euros. Teatre.

22 h Gaye Su Akyol. Istikrarli Hayal Hakikattir. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

22 h La Prima Vera. Circuit Estepa. Off. Voilà! Cafè-teatre. Música.

22.15 h Dos. Nit de ball folk: Bal folk y músicas castellanas. Humus Mediterrani. Off. Plaça Europa. Música.

22 h Llibert Fortuny Electro Cobla Sound. El Sielu. 12 euros. Música.

23.30 h Mabel Flores. Entre mujeres. Circuit Estepa. Off. Voilà! Cafè-teatre. Música.

23.30 h Magari. Nit de ball folk. Humus Mediterrani. Off. Plaça Europa. Música.

00 h Dzambo Agusevi Orchestra. 13 Songs a Week. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

Més informació:

www.firamediterrania.cat