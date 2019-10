«La cobla dona un vernís que fa renéixer Obeses»

Les entrades estan exhaurides des de fa dies per assistir al concert d'avui del grup osonenc Obeses, que lidera Arnau Tordera. La proposta reinterpreta els temes rockers de la formació aliant-se amb la sonoritat de la cobla Berga Jove, nascuda fa cinc anys i que té una agenda atapeïda que els fa viatjar arreu de Catalunya. La proposta, en la qual també participa el Cor d'Obeses (format per dotze cantants professionals de l'àmbit clàssic, dos de cada veu), es va estrenar amb èxit de públic l'agost passat en el festival Amb So de Cobla de Palamós.



Ha afirmat que està «feliç i expectant per tornar a compartir una nit» amb Obeses, la cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses.

Òbviament cada concert fa il·lusió, però aquest, i ja l'estrena a Palamós, és una oportunitat única, per al públic i també per a nosaltres com a intèrprets, perquè se sumen el grup, la cobla i el cor mixt. De manera lleugerament egoista, estic expectant per tenir el gaudi de ser protagonista del concert.

Quines sensacions li va oferir el concert previ de Palamós?

En aquells moments la proposta era una incertesa. Es remunta a un any enrere, per idear-lo, aprendre el funcionament del món de la cobla, format per instruments peculiars. Vaig dedicar la primera part de l'estiu a fer els arranjaments i la cobla a assajar per veure si funcionaven. Llavors vam fer un assaig conjunt, i a priori tot funcionava molt bé. A Palamós es va produir una màgia difícil de definir. Una experiència mística de la gent que va gaudir del concert. I ho atribueixo al fet que s'hi va trobar gent que provenia de mons molts diversos, però als quals els unia l'estima per la música. També els tres grups que intervenim al concert provenim de mons diversos: la música moderna, la tradicional i la clàssica. Esperem que ho puguem millorar a Manresa.

Va haver-hi un moment del concert en què una part del públic saltava i l'altra ballava sardanes...

Exactament. És un dels moments més bonics del concert, en el qual el públic va esdevenir part activa. No només fem repertori del darrer disc, Fills de les estrelles (2018), i altres peces de discos anteriors, sinó que hi ha fins a cinc sardanes icòniques, arranjades en el nou format, provinent de la nostra esfera musical.

Com van decidir el repertori?

Vam decidir-lo entre Lluís Gual, primera tenora de la cobla Berga Jove, i jo mateix, amb el consens de la resta de músics. La voluntat era no només fer una aproximació del nostre repertori al món de la cobla, sinó fer un viatge en els dos sentits perquè es produís un vincle. Per això hem fet una selecció de sardanes molt representatives, els greatest hits del món sardanístic en qualitat i repercussió [ Llevantina, Juny, La Santa Espina...]. Però, en primer lloc, es tractava de presentar el nostre darrer disc escollint en quines peces la cobla hi podia tenir una presència idiomàticament més encertada. En la diversitat estètica de les nostres peces, la cobla hi dona un matís, un vernís des d'una altra òptica, i les peces reneixen i es veuen diferent.

D'entre les sardanes, vostè destaca Girona m'enamora, de Ricard Viladesau.

Ja tenia constància de grans compositoris sardanistes, però ha estat una revelació trobar autors amb una composició increïble, que usen els instruments de la cobla amb capacitats úniques. I no els enaltim suficientment. El públic surt entusiasmat, coneixent el món de la cobla i la sardana i els compositors del gènere. I, de fet, Girona m'enamora és perfecta per a bateria i guitarra elèctrica. Sembla que Viladesau hi hagués pensat.

Entre el variat estil de les cançons d'Obeses hi ha, precisament, una sardana: La Ben Plantada (Zel, 2013), i fins ara no l'havien interpretada amb cobla.

En altres concerts havíem utilitzat un mostrejador, perquè no teníem una cobla a disposició per interpretar-la amb els recursos propis del gènere. Aquesta és una aportació genuïna al concert i a Palamós la gent la va ballar. Al Kursaal serà més complicat, però potser apareix una petita sardana a les escales... Sempre que hem vingut a Manresa, i no han estat pocs cops, la rebuda ha estat fantàstica i exultant.

En el repertori s'hi cola Rosó (Josep Ribas i Gabriel, 1922), que a Palamós va cantar la multitud.

Podria semblar una proposta del món de la cobla, però és una cançó que Obeses ja va versionar per al disc de La Marató del 2014. I vam decidir incorporar-la tenint en compte que el concert exalta la cultura autòctona, perquè aquesta és, i no pas Boig per tu, com pot pensar molta gent, la peça d'amor per excel·lència que s'ha produït a Catalunya, la que més transcendència mediàtica ha tingut en l'àmbit internacional. Va ser un moment intens. El públic acompanya en aquest tipus de voluntats de transgredir el repertori i alhora ser-hi molt fidel.

La idea del concert que aplega Obeses amb la cobla Berga Jove va sorgir d'una piulada del tenora Lluís Gual...

I és una cosa que m'agrada destacar perqué és simptomàtica del món sardanístic. Aquesta és una cobla de músics joves que tenen inquietud i voluntat per fer coses noves; i tenen molt talent i una formació molt sòlida. Van ser ells els qui van tenir la iniciativa i, en primera instància, la proposta em va sorprendre moltíssim. Llavors necessitàvem el marc ideal per donar-la a conèixer i el vam trobar tant a Amb So de Cobla com ara al Kursaal amb tot ple per la Fira Mediterrània. No podem estar més satisfets.

Fareu més concerts junts?

La voluntat és exposar el projecte el màxim de llocs possible.