Explica Dansa ofereix un tast de l'espectacle de l'any vinent

Un dels espectacles que acollirà la fira el 2020 s'ha estat coent aquesta setmana al local de l'Agrupació Cultural del Bages. L'artista Toni Jodar oferirà d'aquí a dotze mesos una conferència ballada que exposarà al públic el resultat de la recerca que l'equip de la companyia ExplicaDansa està duent a terme sobre la fusió entre la dansa tradicional i la contemporània. I una de les escales del viatge creatiu és la capital bagenca perquè el projecte és coproduït pel Mercat de les Flors i la Mediterrània. Malgrat que el fruit final no madurarà fins a la tardor vinent, avui se'n podrà fer un primer tast amb una peça de 40 minuts en la qual també hi intervindran ballarins de l'Esbart Manresà i Tradiball de Manresa. L'entrada és lliure.

«Cerquem els signes de la dansa d'arrel tradicional i els portem en diàleg, o els introduïm, els interferim, fem que friccionin amb ingredients de la dansa contemporània», va apuntar Toni Jodar a aquest diari. El projecte té la participació de la directora Beatriu Daniel, la coreògrafa Montse Colomé, els dramaturgs Roger Bernat i Helena Tornero i la compositora Laia Vallès, i es troba en fase de creació. La proposta no deixa indiferent perquè afegeix al format de la conferència la realització de passos i moviments que complementen l'explicació oral.

«La conferència que presentarem l'any vinent a Manresa és la tercera que fem després de dues que van tractar sobre la dansa moderna i contemporània i les tendències actuals», va indicar Jodar: «És un format que es pot adaptar tant a un teatre com a una biblioteca, un institut, un casal d'avis i una galeria, pel seu component performatiu. Volem que es pugui entendre tant si al públic hi ha adolescents, gent gran o especialistes de la dansa».

Fins ara, segons Jodar, «s'hi està enganxant tot tipus de públic, volem crear una base d'espectadors per a la dansa, i ho fem relacionant-la amb elements artístics i dels moviments socials i polítics».

La companyia fa des de dilluns un laboratori de creació a la seu de l'Agrupació com una fita més d'un procés que ha dut els artistes a diversos llocs del país i a indrets com el País Basc i l'Aragó. «Fem una investigació per conèixer a fons les danses tradicionals», va explicar Tornero: «En cada lloc on fem una residència, ens agrada mostrar el treball realitzat acompanyats de ballarins de la ciutat on ens estem».