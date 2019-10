La Mediterrània es reivindica sense manies

Reunió d'ex-directors artístics de la Mediterrània? No de tots. Però sí d'alguns. La fira manresana s'inaugurava ahir sota la batuta de Jordi Fosas en una Llotja en plena ebullició. El flamant nou director artístic va obrir els parlaments d'un certamen que ahir exhauria les entrades de l'espectacle inaugural i posava les bases, amb el seu parlament, de les estaques que han de sostenir un projecte artístic, una fira estratègica per al país, que compleix 22 anys. I, de manera casual, ho feia apadrinat per tres dels cinc directors artístics que ha tingut el mercat.

Acompanyat de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora de Cultura, Anna Crespo, la gerent de la Diputació de Barcelona, Núria Lomas, i la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Àngels Blasco, Jordi Fosas va qualificar l'edició d'«especial» en l'àmbit personal i va apostar per una fira d'espectacles d'arrel tradicional «desacomplexada», que parli de «present» i que faci servir l'arrel com a «eina de creació». Que sigui una fira de «360 graus» on conflueixi el patrimoni, les entitats de cultura popular i els artistes que situen al mercat els espectacles. Un nus ben lligat que els nodreixi en clau de present. I, enguany, el present parla de gènere. Les claus? Els joves que ja treballen amb l'arrel sense manies; les mirades dels artistes consolidats que s'hi acosten de manera ocasional; i els «maridatges» a escena entre professionals i entitats de cultura popular.

Fosas va agrair a l'equip el seu aterratge i haver pogut confegir una fira en sis mesos; no es va oblidar del seu predecessor, David Ibáñez, i tots els directors artístics: Tere Almar i Jordi Bertran, que eren a la Llotja; Toni Xuclà, que havia enfilat cap a l'espectacle inaugural; i Lluís Puig, que per segon any consecutiu continua exiliat a Brussel·les. Però la veu de l'exconseller de Cultura i primer director artístic de la Mediterrània tornarà a ser la veu de la fira: la falca que saluda el públic a cada espectacle és, novament, la seva. Ahir, el seu record va tornar a planar en la inauguració del mercat. I se'l va poder veure i escoltar en un enregistrament on desitjava sort a una fira que havia de continuar «clavant les arrels per projectar-se en el futur». Els aplaudiments van ressonar.

Blasco va remarcar la importància que els espectacles d'arrel rebin «el mateix tracte que qualsevol altra disciplina artística» i Junyent va subratllar el relleu artístic en una fira que, al llarg de 22 anys, n'ha vist uns quants, de traspassos, i ha continuat «sent un referent en la tradició». L'alcalde va assenyalar la coincidència de la Manresa 2022 amb el 25è aniversari de la Mediterrània i va llançar un avís a navegants: «Ha de ser el més lluïda possible. Molt especial». Queda dit. El desig del tradicional brindis va ser unànime: per una bona fira.