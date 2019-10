«Faig una mirada amb perspectiva de gènere al contrapàs»

Laia Santanach (1986) recollia l'any passat a la Fira Mediterrània el premi Delfí Colomé, que té l'objectiu de promoure la creació i incentivar la producció de noves propostes de dansa d'arrel tradicional. Ho feia amb l'espectacle Àer, una peça de dansa contemporània i música electrònica que replanteja la dansa del contrapàs, ballat originalment únicament per homes i que es va estrenar en el festival Ésdansa de les Preses. Avui el porta a la Mediterrània, a l'Anònima, compartint escenari amb els ballarins Anna Hierro i Mario G. Sáez i el músic Carlos Martorell. Santanach, que ahir participava en unes jornades centrades en la perspectiva de gènere als escenaris, lidera des del 2016 la seva companyia.

Àer?

Sí, vol dir aire en català antic.

Com hi arriba?

A partir de la convocatòria del premi Delfí Colomé i arran d'una conversa amb el meu pare que em va parlar del contrapàs, dansa que jo desconeixia i que seria la predecessora de la sardana. Quan vaig saber que tenia un origen religiós, que es va anar transformant en una dansa popular i festiva i que inicialment només la ballaven homes, ara ja també la dansen dones, em va cridar l'atenció.

Per aquests dos motius?

Van ser l'espurna. Em venia de gust parlar de tradició perquè m'agrada indagar en temes que desconec. Vaig documentar-me amb persones que n'havien investigat els orígens, com Carles Mas, Àngel Marginedas i Pilar López Arco, i encara em va agradar més. El contrapàs és una dansa molt diferent depenent del lloc on es balla i per a molta gent continua sent desconeguda.

Què proposa?

Un espectacle de dansa contemporània i música electrònica que revisita aquesta dansa tradicional des de la meva mirada, que és subjectiva i la dota de la perspectiva de gènere.

És important que les creadors portin el debat de gènere als espectacles?

Sí, crec que la creació ha de parlar del present, de l'actualitat. I en el meu cas amb la dansa del contrapàs era important plasmar la problemàtica de gènere des d'una visió contemporània. Alguns experts et dirien que no era una problemàtica sinó la realitat del moment.

Havia treballat abans amb la tradició?

No, mai, però crec que hi tornaré.

No és un camí fàcil.

No, de vegades hi ha un rebuig a les arts en general. Digues-li arrel tradicional o noves dramatúrgies. Hi ha un fre. Però parlar de tradició i dels nostres orígens per a mi és important.