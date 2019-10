Tots els actes d'aquest dissabte a la Fira Mediterrània

DISSABTE

11 i 18 h Organik Dantza. Sardina Freskueee!. Pati del teatre Kursaal. Dansa.

D'11 a 14 i de 17 a 19.30 h Peus de porc. Teatrets mecànics. Plaça Sant Domènec. Jocs. Públic familiar.

11 i 17 h Su Gologone di Oliena. Su ballu sardu. Plaça Sant Domènec. Dansa.

11 h Baal. Miramiró. Espai Xarxa Alcover. Off. Sala Els Carlins. 5 euros. Dansa. Públic familiar.

11.30 i 17.30 h Su Gologone di Oliena. Su ballu sardu. Itinerant: de plaça Sant Domènec a plaça Espanya. Dansa.

11.30 i 18 h Anna Confetti. A la fresca. Itinerant: del Born a la plaça Major. Circ. Públic familiar.

12 i 20 h Tenore Nunnale di Orune. Cantu a tenore. Espai 1522. Música.

12 h Gero Domínguez. La cabra. Plana de l'Om. Dansa.

12 h Menut. Terra d'argila. Llotja Professional al Museu de la Tècnica. Showcase. Només per a professionals. Música.

12.30 i 20.30 h Alessandro Sciarroni. Save the last dance for me. Pati del teatre Kursaal. Dansa.

12.30 i 18.30 h Boes e Merdules di Ottana & Sos Merdules Bezzos de Otzana. carnevale di Ottana. Itinerant: de plaça Sant Domènec a plaça Espanya. Imatgeria festiva.

13 i 19.30 h El Patio Teatro. Conservando la memoria. Conservatori Municipal de Música. 5 euros. Teatre.

13 i 19.30 h Associazione Sòciu po su Giocu de sa Murra & Morràpita. Sa Murra. Plaça Sant Domènec. Jocs. Públic familiar.

14 h Xavier de Bétera. Empremtes. Llotja Professional al Museu de la Tècnica. Showcase. Només per a professionals. Música.

17 h Kumbara. Gira por ti. Humus Mediterrani. Off. Plaça Europa. Música.

17.30 h Pistacatro & Unió Musical del Bages. Orquesta de malabares. Plaça Major. Circ. Públic familiar.

17.30 h Tirallongues de Manresa i Sagals d'Osona. Plana de l'Om. Actuació castellera.

18 h Maria Mazzotta. Amoreamaro. El Sielu. 5 euros. Música.

De 18 a 21 h Patufet on ets? Aureli Capmany, 1829-1954. La mostra reivindica el llegat de l'escriptor i folklorista. Centre Cultural el Casino, Espai7. Exposició. Fins al 20 d'octubre.

18 h Òscar Torres. #Quelarumbanopare. Circuit Estepa. Off. Plaça Europa. Música.

18 h Lia Sampai. La fada ignorant. Humus Mediterrani. Off. Espai Òmnium. Taquilla inversa. Música.

18 i 21 h Iguana Teatre. Llum trencada. Espai Xarxa Alcover. Off. Sala Els Carlins. 10 euros. Teatre.

18 h Agrupació Teatral i Cultural de Castellbell i el Vilar. Embolics a l'oficina. Mostra de Grups Amateurs. Off. Sala Els Carlins. Teatre.

18.30 h Vigüela & Apa i Eduard Navarro. El Tajo mira hacia oriente y el Turia es su confidente. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

18.30 h La Ravalera Teatre. Instruccions per a no tenir por si ve la pastora. Espai Xarxa Alcover. Off. Sala Els Carlins. 10 euros. Teatre/audiovisuals.

19 h Feliu Ventura. Convocatòria. Teatre Conservatori. 12 euros. Música.

19 h Gero Domínguez. La cabra. Plaça Sant Domènec. Dansa.

19 h Esbart Català de Dansaires. Aureli Capmany i la dansa: conferència il·lustrada. Centre Cultural el Casino (sala d'actes). Dansa.

19 h Cèlia Vila. Des del cor. Circuit Estepa. Off. Plaça Europa. Música.

19.30 i 22.30h Arnau Obiols. Tost. Pati de l'Anònima. 5 euros. Música.

19.30 h Tecum Terra. Arrels. Humus Mediterrani. Off. Espai Òmnium. Taquilla inversa. Música.

20 h Eduard Iniesta. White Hole. El Sielu. 10 euros. Música.

20 h Ball folk: Ballugall. Al vol. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

20 h Hamsa Hamsa. Connecting The Mediterranean. Circuit Estepa. Off. Plaça Europa. Música.

20 h Grup de Teatre Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines. Adolescer 2055. Mostra de Grups Amateurs. Off. Sala Gòtica de la Seu. Teatre.

20.30 h Cesare Dell'Anna & Girobibanda. Guerra. Plaça Major. Música.

21 h Quico El Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Viatge a Buda. Sala Gran del teatre Kursaal. 15 euros. Música.

21 h Janet Novás & Mercedes Peón. Mercedes máis eu. Nau de l'Anònima. 10 euros. Dansa.

21 h El Quinto Carajillo. Sabor a mezcla... Circuit Estepa. Off. Plaça Europa. Música.

21 h Berta Sala. Humus Mediterrani. Off. Espai Òmnium. Taquilla inversa. Música.

21.15 h Ball folk: Flowk. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

22 h Rosario La Tremendita. Delirium Tremens 2.0. El Sielu. 10 euros. Música.

22 h Senyor Oca. Cant de pagès. Circuit Estepa. Off. Plaça Europa. Música.

22 h Grup de Teatre Paranys de Sant Joan de Vilatorrada. Amb els pixats al ventre. Mostra de Grups Amateurs. Off. Sala Els Carlins. Teatre.

22.30 h Roberto Olivan, Magí Serra, Laurent Delforge i Vox Bigerri. Socarrel. Sala Petita del teatre Kursaal. 10 euros. Dansa.

22.30 h Miquel Gil. Geometries. Teatre Conservatori. 10 euros. Música.

22.30 h Ball folk: Duo Brotto Milleret. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

22.30 h Vòlat. Arrels. Humus Mediterrani. Off. Espai Òmnium. Taquilla inversa. Música.

23 h La Fúmiga. Sala Stroika. 13 euros (inclou La Fúmiga i Ebri Knight). Música. Bus gratis cada 30 minuts des del mercat Puigmercadal.

23.30 h Miquel Barcelona. [Kórps]. Pati del teatre Kursaal. Dansa.

23.45 h Coi Els Montgrons. Fem cantar. Humus Mediterrani. Off. Espai Òmnium. Taquilla inversa. Música.

00 h Ball folk: Germà Negre. Molt de porc i poca salsitxa. Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino. Música.

00.15 h Ebri Knight. La voz dormida. Sala Stroika. 13 euros (inclou La Fúmiga i Ebri Knight). Música. Bus gratis cada 30 minuts des del mercat Puigmercadal.