Diàlegs posa a debat el dia 30 a Manresa si la societat té cada dia més mandra de pensar

El pensament col·lectiu és cada vegada més banal? La societat s'està tornant estúpida? Cada cop ens fa més mandra pensar? Per què ens deixem enganyar tan fàcilment? Aquestes són algunes preguntes que la jornada de debat i reflexió Diàlegs intentarà respondre el dia 30 al matí a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa amb l'ajuda de tres ponents de destacat perfil acadèmic, Salvador Cardús, Ana Sofía Cardenal i Montserrat Pedreira. Els acompanyarà una nombrosa Fila Zero que hi farà les seves aportacions.

La jornada de debat que organitzen cada any FUB, Regió7 i UOC, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, fa en aquesta ocasió un gir cap a un format que afavorirà l'aprofundiment en els temes. En comptes d'un ponent i tres taules de debat hi haurà tres ponents que faran exposicions de vint minuts i que, tot seguit, debatran entre ells, amb l'ajuda de col·laboradors de la Fila Zero. El tema d'enguany porta l'enunciat «Cap a una societat amb mandra de pensar?».

El primer dels ponents d'aquesta edició serà Salvador Cardús, que farà una exposició titulada «Escepticisme i credulitat. Per què ens deixem enredar tan fàcilment?». Cardús és doctor en Ciències Econòmiques, professor de Sociologia a la UAB i periodista. Ha estat investigador visitant a les Universitats de Cambridge (Regne Unit), de Cornell (Estats Units) i al Queen Mary College de Londres, i professor visitant a la Universitat de Stanford el 2016. Ha estat director del departament de Sociologia i degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. És professor d'Epistemologia de les Ciències Socials. Ha publicat una dotzena de llibres, ha assessorat programes de TV3 i ha estat subdirector del diari Avui.

Ana Sofía Cardenal és politòloga i professora a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha fet recerca sobre mitjans digitals, audiències digitals i opinió pública. És doctora en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona i també és diplomada en Relacions Internacionals per SAIS-Bolonya de la Universitat de Johns Hopkins. La seva intervenció es titula «Esclaus de la desinformació?».

La tercera ponent, Montserrat Pedreira, titula la seva ponència «L'escola apodera o s'apodera dels futurs ciutadans?». Pedreira és mestra, llicenciada en Psicologia i doctora en Educació. Imparteix docència en el grau d'Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC i, des del curs 2009-2019, n'és la directora. S'ha especialitzat en l'àmbit de la Didàctica de les Ciències. És la creadora i responsable pedagògica de diversos espais de ciència per a infants de 0 a 6 anys: Niu de Ciència del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Explora 0-6 del Museu de la Tècnica de Catalunya (Terrassa); i del Lab 0_6 del campus Manresa de la UVic-UCC. Coordina el Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA) del campus Manresa de la UVic-UCC.

Després de les seves tres intervencions, els ponents seuran en una taula rodona i intercanviaran opinions entre ells i amb els membres de la Fila Zero, que enriquiran el debat amb les seves aportacions i preguntes. Seran Sergi Macià, director de Mutuacat; Sílvia Mas,vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC; Gonçal Mazcuñán, president del consell assessor de Regió7; Jordi Jet Serra Morales, activista cultural i artista; i Jordi Vilaseca, director general de Fundació Joviat.

La jornada començarà a les 11 del matí i es clourà a 2/4 de 2. L'entrada és lliure però es demana inscriure's a dialegspelfutur.cat.

El programa serà introduït per Jordi Conca, director dels Estudis d'Empresa del campus Manresa de la UVic-UCC, i l'acomiadarà l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent. En serà el moderador el director de Regió7 , Marc Marcè.