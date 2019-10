El rock i la cobla s'estimen en un Kursaal que esdevé una festa

L'oli i l'aigua no lliguen. El rock i la cobla sí. Encara més, s'estimen. El públic que anit va convertir el Kursaal en una festa, gràcies a un dels plats forts de la Mediterrània d'enguany –amb les entrades exhaurides des de feia dies–, ho va comprovar. Els espectadors van presenciar en directe un casament (musical) entre la banda de rock Obeses i la Cobla Berga Jove. La banda osonenca, acompanyada del seu cor i d'una formació de cobla, va reinterpretar els seus temes com mai abans havien sonat –a excepció de l'estrena del projecte a Palamós l'agost passat.

Mà amiga, Ens en sortirem, El monstre de l'armari (amb monstre inclòs a la platea) o Cafè, copa i puro, i fins a una vintena de temes més, van sorprendre els seguidors d'Obeses –poc acostumats a sentir la banda osonecna amb so de cobla– i van captivar els que escoltaven per primer cop la prodigiosa veu d'Arnau Tordera, el líder de la banda. El projecte que va néixer fa més d'un any ha sabut unir com poques vegades s'ha fet una banda de rock i una cobla. Tordera ha arranjat els seus temes (gran part del darrer treball, Fill de les estrelles) per a la formació de música tradicional sense deixar de banda el baix, la guitarra elèctrica, els teclats i la bateria de la seva banda habitual i un cor.

Tot va sonar a l'una, i tots van tenir protagonisme quan els va tocar. La cobla en solitari va fer una interpretació brillant de Es compten les pigues amb un arranjament especial i sota la batuta del director de la formació berguedana, Denis Rojo, que va sortir a l'escenari amb espardenyes de set vetes, fent una picada d'ullet a Tordera que, com ja acostuma a passar, a banda de les vetes als peus portava faixa, bar-retina i jupa de cuir. Els Obeses també van tenir el seu espai rocker fent sonar la seva Botifarra amb seques. Els fanàtics de les sardanes van sortir contents després de sentir alguns dels hits com Girona m'enamora però amb segell d'Obeses.

Ahir, però, no es buscaven particularitats sinó mostrar que el rock i la cobla poden anar plegats, i hi van anar. La platea del Kursaal –amb força presència berguedana– ho va notar i des del minut zero va participar en la festa, que va acabar amb el públic dret corejant i ballant Ens hem alçat. El rock i la cobla s'estimen. I tant!